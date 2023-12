Prasówka z listopada 2023. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Co nosić zamiast czapki zimą? Opcji jest bardzo dużo i każda z nich zagwarantuje ci nie tylko stylowy wygląd, ale i ciepło podczas mroźnych dni. Oto super modne zamienniki nakryć głowy. Spodobają się seniorkom i młodym kobietom. Zobacz nasze propozycje.

Dom Szymona Hołowni zlokalizowany jest nieopodal Warszawy. Nieruchomość polityka położona jest w wygodnej odległości od miejskiego zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Tu Szymon Hołownia mieszka wraz z żoną i córeczkami. Zobacz, jak żył do tej pory lider Trzeciej Drogi i prowadzący „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni, który jest nowym marszałkiem Sejmu.

Na rządowych stronach internetowych można sprawdzić, czy nasz adres e-mail jest zagrożony wyciekiem danych, do jakiego doszło w ostatnich dniach z firmy diagnostycznej ALAB Laboratoria. Wystarczy zalogować się za pomocą usługi mObywatel. Firma wydała też oświadczenie ws. ataku na jej serwery.

Wzburzony Bałtyk nie był straszny fanom zimnych kąpieli, którzy w niedzielne południe - 26.11.2023 - zawitali do miejscowości Wicie w gm. Darłowo. Wszystko za sprawą corocznej kąpieli morsów.

Tragiczna w skutkach wyprawa wędkarska łódką w gminie Darłowo, w sobotę - 25.11.2023 r. po godz. 21. Służby zostały zaalarmowane, że w okolicy przystani w Gleźnowie na jeziorze Bukowo dwie osoby wypadły z łódki do wody. Niestety policja informuje, że skończyło się to tragedią - zmarł 54-latek. Z wody wyłowiono też 58-letnią kobietę i tę według policji zabrano do szpitala. Służby mówią, że jej życiu nic nie zagraża.

Kinga Zawodnik jest bohaterką programów, w których pokazuje swoją trudną walkę z rzuceniem nadprogramowych kilogramów. Po latach intensywnych prób zdecydowała się na radykalny krok. Ostatnio pokazała efekty.