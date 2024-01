Prasówka z grudnia 2023. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

"Niż Zoltan" to układ niskiego ciśnienia znad północnej części Atlantyku, który dotarł we czwartek do Polski z Islandii i okolic Morza Północnego. Jego siła w naszym regionie dochodziła w porywach do blisko 120 km/h. Zobaczcie widowiskowe zdjęcia Bałtyku uderzającego w port Darłowo autorstwa Artura Wejnerowskiego z Urzędu Miejskiego w Darłowie.