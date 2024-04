Prasówka z marca 2024 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Darłowie? Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w marcu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Darłowa najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Zobacz galerię zdjęć Kobiet z powiatu sławieńskiego, które biorą udział w plebiscycie Kobieca Twarz Regionu!”?

Przegląd marca 2024 w Darłowie: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z marca 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Zobacz galerię zdjęć Kobiet z powiatu sławieńskiego, które biorą udział w plebiscycie Kobieca Twarz Regionu! Zobacz galerię zdjęć kobiet z powiatu sławieńskiego, które biorą udział w akcji Kobieca Twarz Regionu. Na zwyciężczynie czeka mnóstwo fantastycznych nagród: zaproszenia na Forum Kobiecości, profesjonalne sesje fotograficzne, weekendowe pobyty w SPA oraz główne nagrody - samochody Toyota Aygo X! 📢 Wybory samorządowe 2024. Zapoznaj się z pełną listą kandydatów do rady powiatu sławieńskiego Już wkrótce odbędą się wybory samorządowe 2024. Wiemy, kto kandyduje do rady powiatu z okręgów 1, 2, 3, 4. Te osoby powalczą o mandaty w Twoim regionie. Zapoznaj się z poniższą listą i dowiedz się, na kogo możesz oddać swój głos.

📢 Skrzydlate mamy z Darłowa świetnie sobie radzą. Zdjęcia W Pracowni Ceramicznej panie uczestniczące w projekcie pn.: „Mamo rozwiń z nami skrzydła w Darłowie” próbowały swoich sił w sztuce nazywanej ceramiką. Tu przydaje się kreatywność, umiejętność przewidywania, podstawy fizyki i doświadczenie, które najlepiej zdobywa się poprzez próbowanie.

Prasówka kwiecień Darłowo: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w marcu uwagę czytelniczek i czytelników z Darłowa. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Pękanino - wywrócił się TIR. Zahaczył o linię energetyczną. Zdjęcia. DK6 zablokowana Groźne zdarzenie drogowe w miejscowości Pękanino (gm. Malechowo) w dniu 25.03.2024 r. popołudniu. Strażacy ze Sławna informują, że TIR przewrócił się na bok i zahaczył o linię energetyczną, która zwisała nad drogą. Do zdarzenia doszło na krajowej drodze nr 6.

📢 Jarmark Wielkanocny w Darłowie i "polityczne spotkanie z jajem". Zdjęcia, wideo Jarmark Wielkanocny w Darłowie. Byliśmy tam w sobotę - 23.03.2024 r. Organizatorzy na płycie darłowskiego rynku wybudowali dwie hale namiotowe, w których można zakupić liczne specjały od regionalnych wystawców. Sobotnia odsłona imprezy to także warsztaty robienia palm wielkanocnych i spotkanie pt. "Polityka z jajem" - czyli anegdoty z ław sejmowych Bartosz Arłukowicz. 📢 Wielkanocne spotkanie seniorów z gminy Darłowo w Bobolinie. Zdjęcia W Bobolinie miało miejsce przedświąteczne - wielkanocne - spotkanie seniorów z terenu gminy Darłowo. To wydarzenie było okazją do integracji, wspólnego spędzenia czasu oraz uczczenia zbliżających się świąt w serdecznej atmosferze. 📢 Niedziela handlowa na targu rolniczym w Sławnie była bardzo udana. Byliśmy tam. Zdjęcia Niedziela handlowa - 24.03.2024 r. na targowisku miejskim w Sławnie była bardzo udana. Tu w niedziele kupicie kury, kaczki, króliki, bażanty, papugi, indyki... Bo to targ zwierzęco - rolniczy. Unikalne miejsce, gdzie swoje produkty sprzedają rolnicy. Kupicie tu także eko-żywność: jaja, marchewkę, pietruszkę, czy kwiaty i byliny z okolicznych gospodarstw.

📢 Zaskakujący finał protestu rolników w Sławnie. Zdjęcia, wideo Spektakularny finał protestu rolników w Sławnie. To było zaskoczenie.... Zobaczcie na zdjęciach. 📢 Zablokowali obwodnicę Sławna. Potężny korek. Zdjęcia, wideo Korki tworzą się na obwodnicy Sławna w związku z protestem rolników w dniu 20.03.2024 r. i co za tym idzie blokadą krajowej drogi nr 6 w rejonie skrzyżowania z ul. Gdańską w Sławnie - stacja paliw Oktan. Tu też jest policja. Co jakiś czas rolnicy puszczają ruch kołowy na chwilę i później znów go tamują! Zobaczcie nowe zdjęcia naszego reportera.

📢 Protest rolników w Sławnie z zapleczem bufetowym. Zdjęcia, wideo W Sławnie protest rolników na DK6 w rejonie ulicy Gdańskiej. Tu były poważne utrudnienia drogowe dla kierowców. W tym miejscu jest także krótka uliczka bez wyjazdu i to tutaj rolnicy ustawili stół oraz rozpalili ogień w koksowniku i tutaj piekli kiełbaski w ten sposób się grzejąc i posilając. Zobaczcie to na zdjęciach.

📢 Protest rolników. Mają zielony ład do obalenia. Zdjęcia, wideo ze Sławna W Sławnie miała miejsce ogólnopolska odsłona protestu rolników. Potężne utrudnienia były w rejonie skrzyżowania ulicy Gdańskiej (stacja paliw Oktan) z krajową drogą nr 6. Tu rolnicy przyjechali ciągnikami i rozpoczęli blokadę DK6. Na miejscu działała też policja ze Sławna. Był tam też nasz reporter - patrz zdjęcia i wideo. 📢 Co jeść, żeby nie mieć gazów i wzdęć? Po te produkty sięgaj przed ważnym wyjściem i treningiem. Unikniesz bólu brzucha i stresu Wzdęty brzuch i gazy to problemy, które mocno rzutują na nasze samopoczucie i codzienne funkcjonowanie. Chcąc uniknąć wystającego brzucha i oszczędzić sobie dodatkowego stresu przed większym wyjściem lub ćwiczeniami, warto wybrać posiłek, który nie wywołuje gazów i wspomaga trawienie.

📢 Wyborny Jarmark Wielkanocny w Malechowie - 17.03.2024 - Zdjęcia Jarmark Wielkanocny 2024 w Malechowie był bardzo udany. Zorganizowano go w miejscowej szkole. Zobaczcie na zdjęciach! 📢 Nasi świetne podczas Kołobrzeskiej 15-stki Zaślubin. Zdjęcia, wyniki powiatu sławieńskiego Kołobrzeska 15-stka Zaślubin! Świetne starty biegaczy z powiatu sławieńskiego na dystansie 15 km. Kapitalnie zaprezentował się Krzysztof Wilczewski z KB Spoko Sławno uzyskując 56 min. 49 sek., co dało mu 19 miejsce open w stawce 525 biegaczy. Jako 22 finiszował Maciej Rudnikowski - KB Darłowskie Charty uzyskując 56 min. 59 sek.. To także kapitalny rezultat. Inni zawodnicy z p. sławieńskiego także świetnie się pokazali.

📢 Droga Krzyżowa na ulicach Sławna wieczorową porą. Zdjęcia, wideo W piątek - 15.03.2024 r. ulicami Sławna przeszła Droga Krzyżowa. Wierni wyruszyli z Kościoła Mariackiego po mszy św. o godzinie 18. Warto wiedzieć, że Droga Krzyżowa powstała z pragnienia podążania śladami Chrystusa. W samym nabożeństwie chodzi o zrozumienie sensu cierpienia dla naszego zbawienia.

📢 Klasyczny sernik wiedeński, który zawsze się udaje. Najlepszy przepis na ciasto bez spodu. Idealny wypiek do popołudniowej kawy Sernik wiedeński to tradycyjny sernik bez spodu, przygotowany na dużej liczbie jajek. Mam dla ciebie sprawdzony i niezawodny przepis na taki przysmak. Masa serowa jest puszysta, delikatna i wilgotna. Dzięki odpowiedniej metodzie pieczenia sernik ładnie rośnie i zachowuje swój kształt. Przekonaj się, jak wyśmienicie smakuje i wypróbuj przepis. 📢 Wysyp kandydatów do Rady Powiatu Sławieńskiego w wyborach samorządowych 2024 Do wzięcia jest 17 mandatów w Radzie Powiatu Sławieńskiego. Rada Powiatu wybiera starostę i wicestarostę. Tym samym w praktyce wybory samorządowe - 07.04.2024 r. - to walka o samorząd - powiatowy. Aktualnie - w kończącej się kadencji - starosta i wicestarosta są z Platformy Obywatelskiej. To Wojciech Wiśniowski z Darłowa i jego zastępca - Andrzej Protasewicz ze Sławna będący jednocześnie szefem powiatowej PO.

📢 Świetny wieczór w SDK i bardzo kulturalny. Zdjęcia. Zaproszenie na kino oscarowe Fotorelacja z Wieczór Damsko-Męski - stand Up Darek Gatniej "Świat zwariował" w Sławieński Dom Kultury- SDK. Zobaczcie zdjęcia. Zapraszamy także na kino oscarowe już w sobotę - 16 marca 2024 r. 📢 Wybory samorządowe 2024. W Darłowie wybory do Rady Miasta w 12 okręgach mogą się nie odbyć Zaskakująca sytuacja w Darłowie. Miasto jest podzielone na 15 okręgów wyborczych i aż w 11 jest tylko po jednym kandydacie z KWW Arkadiusza Klimowicza. Do tego w okręgu nr 1 też jest tylko jeden kandydat startujący ze swojego komitetu. W takim przypadku komisarz wyborczy daje dodatkowy termin 5 dni na zgłoszenie kandydatur począwszy od dnia poinformowania o tym w formie rozplakatowania. Tu dodajmy, że kandydatów na radnych można było zgłaszać do 4 marca 2024 r. Jeśli taka sytuacja będzie nadal, to wyborów w tym okręgu się nie przeprowadza i przyznaje się w nich mandaty radnych bez głosowania.

📢 Święto Pionierów Ziemi Darłowskiej. W Darłowie pamiętają. Zdjęcia Święto Pionierów Ziemi Darłowskiej - uroczystości z okazji 79 rocznicy włączenia Ziemi Darłowskiej do Polski. Jak co roku dzień ten stanowił wyjątkową okazję do uhonorowania historii, kultury i dziedzictwa naszego miasta, które z dumą pielęgnowane jest przez kolejne pokolenia.

ZOBACZ KONIECZNIE Tych dzieci do dziś nie udało się odnaleźć. Tajemnicze zaginięcia są wciąż zagadką

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.