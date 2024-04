Prasówka tygodniowa z 21.04.2024 w Darłowie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Weteran tras - 57-letni Jan Rybarczyk - KB Darłowskie Charty - wygrał Bieg im. Asi Kenig w Sławsku na dystansie 10 km. Czas zwycięzcy to 34 min. 34 sek.. Drugi metę minął Wojciech Osiński ze Słupska - 34 min. 44 sek.. Trzeci był Adrian Kępka - KB Darłowskie Charty - 35 min. 07 sek. Czwarty zameldował się Damian Rosiak - KB Spoko Sławno 35 min. 28 sek., co jest nową "życiówką" tego biegacza.

Zobaczcie zdjęcia z wielkiej budowy ekspresowej drogi S6 na odcinku Sławno - Słupsk. To pogranicze woj. zachodniopomorskiego i pomorskiego. W okolicy Sławna wyrasta potężna estakada - mająca mieć ponad 220 metrów długości. Tu widok już jest niesamowity - patrz zdjęcia z kwietnia 2024 r..

Narie to jedno z najpiękniejszych jezior Mazur Zachodnich, czyli dawnych Prus Górnych – Oberlandu. We wsi Ponary, na wzgórzu, z którego rozciąga się widok na północną zatokę Narie. Dobrego czasu i bogatego inwestora oczekuje barokowo-klasycystyczny pałac z rozległym parkiem.

Zobaczcie malownicze zdjęcia gminy Darłowo z lotu ptaka. Konkretnie okolice Starego Jarosławia wiosną 2024.

Majówka 2024. Zapraszamy na różne imprezy i podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Zobaczcie nasz raport. Przeklikajcie galerię zdjęciową. Prezentujemy też imprezy kwietniowe.

Przed godziną 9 losowanie numerków i wejście do auli Liceum Ogólnokształcącego w Sławnie... Przypominało to początek pisemnej matury, ale to był start V Powiatowego Konkursu Wiedzy Ekologicznej. Młodzież ze szkół podstawowych z p. sławieńskiego wykazywała się wiedzą z zakresu przyrody. Konkurs zorganizowano w partnerstwie m.in. z Nadleśnictwem Sławno.

Reprezentacja Polski siatkarek szykuje się do rozgrywek Ligi Narodów 2024. W kadrze narodowej na prestiżowy cykl znalazło się aż 30 zawodniczek. Zobacz, kogo będzie można oglądać na parkiecie w biało-czerwonych barwach w najbliższych miesiącach, w galerii prywatne zdjęcia z Instagrama.