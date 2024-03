Prasówka 30.03.2024 Darłowo. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Darłowa

Policjant ze Sławna swoją postawą udowodnił, że nawet w czasie wolnym jest zaangażowany, a służbę pełni nie tylko w wyznaczonych godzinach. Funkcjonariusz przy jednym ze sklepów sławieńskich zauważył 92-latka, który nie wiedział gdzie jest. Okazało się, że senior ma problemy z pamięcią. Ostatecznie starszy pan, przy pomocy policjantów, trafił do domu.

Wielkanoc to czas jajek, żurku i białej kiełbasy. Jednak po śniadaniu wielkanocnym możemy mieć ochotę na małą odmianę. Co zrobić na obiad wielkanocny? Zebraliśmy dla ciebie 7 propozycji na dania obiadowe na pyszne mięsa, którymi zaskoczysz swoich najbliższych. Sprawdź nasze przepisy na obiad wielkanocny.

Piątek - 29.03.2024 r. - na targowisku w Sławnie bardzo udany. Dopisuje aura, sprzedający i kupujący. Nie brakuje tu wielu akcentów związanych z Wielkanocą.

Żurek to jedna z najlepszych zup na świecie. Doceniają go zarówno Polacy, jak i osoby z zagranicy. Żurek podany w chlebie zwiększa efekt WOW. Jak zrobić chleb do żurku w domu? Podajemy przepis na przygotowanie chlebowej miski na wielkanocną zupę.