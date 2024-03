Prasówka 3.03.2024 z całego tygodnia w Darłowie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Piątek - 1 marca 2024 r. na targowisku w Sławnie bardzo udany! Tłumy sprzedających i kupujących! Dawno nie było tak udanego piątkowego dnia targowego pod chmurką w Sławnie. Swoje też zrobiła ciepła aura. Do tego stopnia, że kupicie już wiosenne kwiatki! Zobaczcie na zdjęciach. Na targu spotkaliśmy także Pawła Łozińskiego, który demonstruje, że 1 marca to Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Sprawdziliśmy na portalu OLX w jakiej cenie są działki ROD w Sławnie i Darlowie. Zobaczcie przykładowe ceny i zdjęcia działek do kupienia w galerii.

Plus to jeden z czołowych dostawców sieci komórkowej w Polsce, mający w swojej ofercie także Internet stacjonarny i mobilny. W ostatnich godzinach pojawiły się jednak problemy zgłaszane przez użytkowników dostawcy jako awaria. Co się dzieje i czy długo potrwają problemy z siecią Plus?

Spacerek po Sławie w lutym 2024 r. to... wręcz już wiosna! Pąki zielone, kwiaty kwitnąca na trawnikach! Tak ciepłego i mokrego lutego dawno nie było. To przekłada się na dynamiczny start wegetacji roślin. Zobaczcie to na zdjęciach.