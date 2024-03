Prasówka tygodniowa z 17.03.2024 w Darłowie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Darłowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 10.03 a 16.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zobacz galerię zdjęć Kobiet z powiatu sławieńskiego, które biorą udział w plebiscycie Kobieca Twarz Regionu!”?

Przegląd tygodnia: Darłowo, 17.03.2024. 10.03 - 16.03.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Zobacz galerię zdjęć Kobiet z powiatu sławieńskiego, które biorą udział w plebiscycie Kobieca Twarz Regionu! Zobacz galerię zdjęć kobiet z powiatu sławieńskiego, które biorą udział w akcji Kobieca Twarz Regionu. Na zwyciężczynie czeka mnóstwo fantastycznych nagród: zaproszenia na Forum Kobiecości, profesjonalne sesje fotograficzne, weekendowe pobyty w SPA oraz główne nagrody - samochody Toyota Aygo X! 📢 IV liga. Chemik - Darłovia. Padła kolejna bramka. Zdjęcia - inne wyniki. Szalony mecz w Postominie Rozgrywana jest 20 kolejka IV ligi ZZPN. W Policach walczy Darłovia Darłowo z Chemikiem i zalicza bardzo udane zawody w pierwszej połowie. 📢 Ulicami Sławna przeszła Droga Krzyżowa. Zdjęcia, wideo - 15.03.2024 r. W piątek - 15.03.2024 r. ulicami Sławna przeszła Droga Krzyżowa. Wierni wyruszyli z Kościoła Mariackiego po mszy św. o godzinie 18. Warto wiedzieć, że Droga Krzyżowa powstała z pragnienia podążania śladami Chrystusa. W samym nabożeństwie chodzi o zrozumienie sensu cierpienia dla naszego zbawienia.

Tygodniowa prasówka 17.03.2024: 10.03-16.03.2024 Darłowo: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Darłowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wysyp kandydatów do Rady Powiatu Sławieńskiego w wyborach samorządowych 2024 Do wzięcia jest 17 mandatów w Radzie Powiatu Sławieńskiego. Rada Powiatu wybiera starostę i wicestarostę. Tym samym w praktyce wybory samorządowe - 07.04.2024 r. - to walka o samorząd - powiatowy. Aktualnie - w kończącej się kadencji - starosta i wicestarosta są z Platformy Obywatelskiej. To Wojciech Wiśniowski z Darłowa i jego zastępca - Andrzej Protasewicz ze Sławna będący jednocześnie szefem powiatowej PO.

📢 Świetny wieczór w SDK i bardzo kulturalny. Zdjęcia. Zaproszenie na kino oscarowe Fotorelacja z Wieczór Damsko-Męski - stand Up Darek Gatniej "Świat zwariował" w Sławieński Dom Kultury- SDK. Zobaczcie zdjęcia. Zapraszamy także na kino oscarowe już w sobotę - 16 marca 2024 r. 📢 W gm. Sławno bój koalicji i opozycji o Radę Gminy. Wiemy kto kandyduje na radnych - wybory 2024 Prezentujemy komplet kandydatów do Rady Gminy Sławno. Na pierwszy plan wysuwa się potyczka komitetu wójta Ryszarda Stachowiaka (KWW "Porozumienie Przyjaciół Gminy Sławno") z komitetem kandydującego na wójta - Krzysztofa Jędrzejczyka (KWW Bliżej Mieszkańców Gminy Sławno). 📢 Wybory samorządowe 2024. W Darłowie wybory do Rady Miasta w 12 okręgach mogą się nie odbyć Zaskakująca sytuacja w Darłowie. Miasto jest podzielone na 15 okręgów wyborczych i aż w 11 jest tylko po jednym kandydacie z KWW Arkadiusza Klimowicza. Do tego w okręgu nr 1 też jest tylko jeden kandydat startujący ze swojego komitetu. W takim przypadku komisarz wyborczy daje dodatkowy termin 5 dni na zgłoszenie kandydatur począwszy od dnia poinformowania o tym w formie rozplakatowania. Tu dodajmy, że kandydatów na radnych można było zgłaszać do 4 marca 2024 r. Jeśli taka sytuacja będzie nadal, to wyborów w tym okręgu się nie przeprowadza i przyznaje się w nich mandaty radnych bez głosowania.

📢 Policjanci po służbie doprowadzili do zatrzymania 2 osób, które były poszukiwane Policjant z Komendy Powiatowej Policji w Sławnie, podczas zakupów, zauważył osobę poszukiwaną. Funkcjonariusz rozpoczął obserwację mężczyzny jednocześnie powiadamiając swoich kolegów z wydziału, aby przyjechali go wspomóc. Po sprawdzeniu okazało się, że 27-letni mężczyzna jest poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Koszalinie celem zastosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 30 dni. 27-latek został doprowadzony do policyjnego aresztu, a stamtąd trafi za więzienne kraty.

📢 Święto Pionierów Ziemi Darłowskiej. W Darłowie pamiętają. Zdjęcia Święto Pionierów Ziemi Darłowskiej - uroczystości z okazji 79 rocznicy włączenia Ziemi Darłowskiej do Polski. Jak co roku dzień ten stanowił wyjątkową okazję do uhonorowania historii, kultury i dziedzictwa naszego miasta, które z dumą pielęgnowane jest przez kolejne pokolenia.

📢 Szpital Powiatowy w Sławnie zaprezentował nowy tomograf komputerowy. Zobacz zdjęcia Szpital Powiatowy w Sławnie wzbogacił się o nowy tomograf komputerowy. Łączna wartość inwestycji to ponad 3 mln złotych, z czego po 100.000 zł dofinansowały lokalne samorządy z p. sławieńskiego. Zobaczcie nowy sprzęt na zdjęciach, gdy go zaprezentowano samorządowcom z p. sławieńskiego. Miało to miejsce w poniedziałek - 11.03.2024 r.. 📢 Widoczne piersi, suknia z rogiem, kreacja niczym kołdra... Najdziwniejsze stylizacje Oscarów 2024 Te gwiazdy powinny zastanowić się dwa razy, zanim zdecydowały się właśnie na takie stylizacje! Kim Kardashian założyła suknię z rogiem, Ariana Grande wyglądała, jakby zarzuciła na siebie puchową kołdrę, nie zabrakło też epatowania intymnymi częściami ciała. Oscary 2024 obfitowały w emocje, sukcesy filmowe, występy artystyczne, ale także oczywiście – jak co roku – oryginalne stroje.

📢 Pierwszy bocian wylądował w Sławnie 11.03.2024. Zdjęcia, wideo Pierwszy bocian w Sławnie, na ulicy Polanowskiej na terenie budowy ekspresowej drogi S6. Zdjęcia i wideo przesłał nam Czytelnik. Dziękujemy. 📢 AQuartet z Katowic zagrał koncert w Darłowie na Dzień Kobiet. Zdjęcia Z okazji Dnia Kobiet, Darłowski Ośrodek Kultury zorganizował prawdziwą ucztę dla słuchaczy. W koncercie pn. Legendy Rocka – odcienie kobiecości mieliśmy przyjemność posłuchać muzyki, na którą wpływ miały kobiety. Dzięki prowadzącemu koncert - Witoldowi Pelka, który zadbał o słowo wstępne, poznaliśmy niezwykle historie zespołów, utworów, wykonawców. To w połączeniu z wykonanymi przez muzyków utworami stanowiło wspaniałą podróż po historii muzyki.

📢 W Sławnie 45-latek ukarany mandatem w wysokości 2 tysięcy zł Jak informuje policja ze Sławna skrajną nieodpowiedzialnością wykazał się 45-letni kierujący pojazdem ciężarowym marki MAN. W trakcie kontroli drogowej wyszło na jaw, że korzysta z karty kierowcy innego kierowcy. Mężczyzna stracił już swoje uprawnienia do kierowania pojazdami, policjanci nałożyli na niego mandat w wysokości 2 tysięcy złotych - mówi asp. Kinga Warczak z Komendy Powiatowej Policji w Sławnie.

📢 Niedziela handlowa na targu rolniczym w Sławnie. Tłumy. Byliśmy tam. Zdjęcia - 10.03.2024 Niedziela handlowa - 10.03.2024 r. na targu rolniczym w Sławnie bardzo udana. Tłumy sprzedających i kupujących. Byliśmy tam po godzinie 9 i zobaczcie, jak tutaj jest. Polecamy to unikalne - w skali regionu - miejsce. Tu przyjeżdżają rolnicy, hodowcy z p. sławieńskiego, okolicy Słupska i Koszalina, czy Bytowa lub Lęborka. To miejsce cieszy się powodzeniem. 📢 Darłovia Darłowo postraszyła Kluczevię. I tyle. Inne wyniki 19 kolejki IV ligi ZZPN Rozgrywana jest 19 kolejka IV ligi ZZPN. W Darłowie miejscowa Darłovia podjęła PC Kluczevię Stargard - 4 zespół w tabeli. Faworytem byli goście i potwierdzili to wywożąc z Darłowa komplet punktów. Wynik meczu 2:4.

