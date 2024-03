Przegląd tygodnia z 24.03.2024 w Darłowie. Najważniejsze wydarzenia od 17.03 do 23.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Darłowo, 24.03.2024. 17.03 - 23.03.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Spektakularny finał protestu rolników w Sławnie. To było zaskoczenie.... Zobaczcie na zdjęciach.

Korki tworzą się na obwodnicy Sławna w związku z protestem rolników w dniu 20.03.2024 r. i co za tym idzie blokadą krajowej drogi nr 6 w rejonie skrzyżowania z ul. Gdańską w Sławnie - stacja paliw Oktan. Tu też jest policja. Co jakiś czas rolnicy puszczają ruch kołowy na chwilę i później znów go tamują! Zobaczcie nowe zdjęcia naszego reportera.

W Sławnie protest rolników na DK6 w rejonie ulicy Gdańskiej. Tu były poważne utrudnienia drogowe dla kierowców. W tym miejscu jest także krótka uliczka bez wyjazdu i to tutaj rolnicy ustawili stół oraz rozpalili ogień w koksowniku i tutaj piekli kiełbaski w ten sposób się grzejąc i posilając. Zobaczcie to na zdjęciach.