Prasówka z kwietnia 2024. Sprawdź, co działo się w Darłowie. Czy jesteś na bieżąco?

Niedziela handlowa w sklepach - 28.04.2024 i na targowisku rolniczym w Sławnie. Targ działa co tydzień i kupicie tam kury, kaczki, króliki, bażanty, papugi, gołębie pocztowe, różne sadzonki - pomidory, por... To unikalne miejsce w skali regionu. Zobaczcie na zdjęciach.

Zobaczcie zdjęcia z wielkiej budowy ekspresowej drogi S6 na odcinku Sławno - Słupsk. To pogranicze woj. zachodniopomorskiego i pomorskiego. W okolicy Sławna wyrasta potężna estakada - mająca mieć ponad 220 metrów długości. Tu widok już jest niesamowity - patrz zdjęcia z kwietnia 2024 r..

Weteran tras - 57-letni Jan Rybarczyk - KB Darłowskie Charty - wygrał Bieg im. Asi Kenig w Sławsku na dystansie 10 km. Czas zwycięzcy to 34 min. 34 sek.. Drugi metę minął Wojciech Osiński ze Słupska - 34 min. 44 sek.. Trzeci był Adrian Kępka - KB Darłowskie Charty - 35 min. 07 sek. Czwarty zameldował się Damian Rosiak - KB Spoko Sławno 35 min. 28 sek., co jest nową "życiówką" tego biegacza.

Ostatnia sesja Rady Gminy Darłowo stanowiła wyjątkową okazję do wyrażenia wdzięczności i uznania dla radnych za ich ponad pięcioletnią pracę na rzecz społeczności lokalnej. Sesja miała miejsce przed startem nowej kadencji.

Garnitur damski na komunię 2024 to świetny sposób na elegancki i jednocześnie wygodny look. Taka propozycja coraz chętniej jest wybierana przez mamy trzecioklasistów – stanowi rewelacyjną alternatywę dla sukienki. Na garnitur damski decydują się również kobiety plus size. Zainspiruj się stylizacjami gwiazd, które wyznaczają trendy modowe.

X Bieg im. Asi Kenig w Sławsku rozpoczął się w sobotnie - 20.04.2024 r. - przedpołudnie biegami dzieci i młodzieży. Start i meta była przy Szkole Podstawowej w Sławsku. Na meczcie medale wręczał i gratulował m.in. nowy wójt Krzysztof Jędrzejczyk, który wygrał niedawno wybory samorządowe w gm. Sławno. Towarzyszył mu radny gminny Przemysław Konwerski. Zobaczcie na zdjęciach.