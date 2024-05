Tygodniowy przegląd prasy 12.05.2024: Darłowo, 5.05-11.05.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Darłowa

Na terenie całego powiatu sławieńskiego trwają policyjne działania "Prędkość" - policjanci zatrzymali już kilku kierowców, którzy przekroczyli dozwoloną prędkość. M.in. 61-latek dostał 18 punktów karnych i dwa mandaty na kwotę 1700 zł. Do zatrzymania kierowcy doszło w miejscowości Bobrowice (gm. Sławno) na krajowej drodze nr 6.

Przed pierwszą sesją kadencji: 2024 - 2029 zaświadczenie o wyborze na urząd burmistrza z rąk wiceprzewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej odebrał Arkadiusz Klimowicz. Dla wieloletniego burmistrza Darłowa będzie to już szósta kadencja. Zaświadczenia odebrali też radni. Później miała miejsce uroczysta sesja Rady Miejskiej w Darłowie. Rozpoczęła ją seniorka wśród radnych - Krystyna Różańska.

Pierwsza sesja Rady Powiatu Sławieńskiego w Sławnie - 06.05.2024 r.. Przed sesją wręczono radnym zaświadczenia potwierdzające ich wybór. Obrady rozpoczął najstarszy radny - Kazimierz Szewczuk. Sesję prowadził do momentu wyboru nowego przewodniczącego Rady Powiatu, którym został radny Mariusz Małysz.

W Zespole Szkół Agrotechnicznych w Sławnie dwie klasy rozpoczęły operację matura 2024. W Zespole Szkół Morskich w Darłowie do egzaminu maturalnego przystąpiło 128 uczniów. Zobaczcie zdjęcia z ZSA i ZSM.

Pierwsza sesja Rady Gminy Darłowo w nowej kadencji miała miejsce w Urzędzie Gminy Darłowo. Tu - 06.05.2024 r. - zaprzysiężono radnych oraz Radosława Głażewskiego na wójta. Byliśmy tam. Patrz zdjęcia i wideo.

