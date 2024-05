Przegląd prasy 15.05.2024 Darłowo. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Darłowa

Prasówka Darłowo 15.05: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Truskawki są pyszne i zdrowe. Te soczyste owoce kojarzą się z latem, a jedzenie ich to sama przyjemność. Przez przypadek zjadłeś szypułkę truskawki? Nie bój się, nic ci nie grozi. Wręcz przeciwnie, bo to skarbnica witamin i składników odżywczych. Sięgaj więc po nie świadomie. Zobacz, co się w nich kryje i co można zrobić z szypułek truskawek.