Prasówka z całego tygodnia 26.11.2023 w Darłowie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Co to był za wieczór! Świetna, polska komedia, wspaniałe prezenty i cała sala cudownych kobiet! Przed seansem nie zabrakło też ciepłej herbatki i aromatycznej kawki... Takie było listopadowe - 22.11.2023 - spotkanie z cyklu Kino Ona w Sławieńskim Domu Kultury w Sławnie.

To ostatni dzień matur próbnych 2023/2024 z Operonem. Dziś uczniowie zmierzyli się z arkuszem maturalnym z przedmiotów dodatkowych: biologii, chemii, geografii, fizyki, WOS-u czy informatyki. Kolejne matury próbne dla uczniów klas maturalnych zorganizowane przez CKE odbędą się w grudniu. Przedstawiamy opinie maturzystów po maturalnych zmaganiach z chemią, biologią, geografią i fizyką. Jakie zadania znalazły się w arkuszu? Wyjaśniamy oraz przypominamy terminy i najważniejsze informacje o próbnych maturach 2023/2024.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Darłowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Nad Bałtykiem miało miejsce oficjalne otwarcie Galerii Rybackiej i Marynistycznej SKŁO44 w Darłowie - 22.11.2023. Zobaczcie to wydarzenia na zdjęciach.

Zawodami w Ruce - w piątek 24 listopada kwalifikacje, w sobotę i niedzielę konkursy indywidualne - rozpoczyna się nowy sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich (2023-2024). Polacy są wśród kandydatów do czołowych lokat.

Grand Prix i Nagroda Publiczności XVI Festiwalu Piosenek Marka Grechuty - "Miłość drogę zna" pojechała do Kołobrzegu. Dublet wyśpiewał zespół - Mayol. Przewodniczącą jury była Grażyna Łobaszewska - polska wokalistka i kompozytorka. Festiwalowe laury wręczał m.in. Krzysztof Frankenstein, burmistrz Sławna.

8 Bieg Marchewkowy im. Andrzeja Żukowskiego ukończyło 133 startujących. Do tego pobito rekord trasy wśród pań i panów na dystansie 10 km. Trasa mająca certyfikat PZLA jest bardzo szybka. Start jest w Słowinie i biegnie się asfaltem niemal po prostej do Boleszewa i tam jest nawrót i kolejne 5 km do Słowina.