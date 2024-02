Luty 2024 w Darłowie: Przegląd najważniejszych wydarzeń stycznia 2024

Popularna wyspa Gran Canaria, należąca do hiszpańskiego archipelagu Wysp Kanaryjskich, od lat przyciąga tłumy wczasowiczów. Jej wspaniałe plaże, ciepły klimat i „kosmiczne” krajobrazy tworzą warunki idealne do błogiego wypoczynku niemal przez cały rok. Sprawdziliśmy, w których hotelach warto zatrzymać się podczas wizyty na tym niesamowitym lądzie.

W piątek, 12 stycznia 2024 roku – w przededniu 31. rocznicy jednej z największych tragedii jaka rozegrała się na Morzu Bałtyckim w latach dziewięćdziesiątych, miało miejsce spotkanie z naocznymi światkami i uczestnikami akcji ratowniczej promu Jan Heweliusz. Spotkanie miało miejsce w Darłowie, w Galerii Rybackiej i Marynistycznej SKŁO-44.

Tragiczny w skutkach wypadek samochodowy w okolicy Słowina (gm. Darłowo) w dniu 09.01.2024 r.. Konkretnie na trasie: Sęczkowo - Słowino. Strażacy informują, że BMW uderzyło w przydrożne drzewo i wyniku tego śmierć poniosła jedna osoba, a dwie zostały zabrane do szpitali.

Tysiące osób z całej Polski odpowiedziało na apel polityków Prawa i Sprawiedliwości i w dniu 11 stycznia 2024 roku pojawiło się w Warszawie, aby początkowo pod budynkiem Sejmu RP, a następnie pod siedzibą Telewizji Polskiej wyrazić swój sprzeciw wobec działań rządu Donalda Tuska. Przejęcie mediów publicznych, działalność prowadząca - jak podkreślają uczestnicy - do jeszcze większej destabilizacji państwa, zaprzeczenie praworządności, aż wreszcie skazanie byłych ministrów Prawa i Sprawiedliwości. To tylko kilka z wielu zastrzeżeń, jakie uczestnicy marszu mają nie tylko do rządu i jego ministrów, ale także i do Szymona Hołowni, Marszałka Sejmu RP.