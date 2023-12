Przegląd tygodnia z 3.12.2023 w Darłowie. Najważniejsze wydarzenia od 26.11 do 2.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Darłowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 26.11 a 2.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tajemniczy obiekt w lesie. Budowla robi wrażenie ”?

Przegląd tygodnia: Darłowo, 3.12.2023. 26.11 - 2.12.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Tajemniczy obiekt w lesie. Budowla robi wrażenie Tajemnicza budowla to dawna niemiecka fabryka kruszywa (szutru) w Dalimierzu, niewielkiej miejscowości w gminie Polanów (województwo zachodniopomorskie), Ze szczątkowo dostępnych informacji wynika, że powstała w latach 20. albo 30. XX wieku. To co widać na współczesnych zdjęciach, to tylko jej część. 📢 Wielka budowa drogi S6: Sławno - Pomiłowo - Warszkowo - Wrześnica. Ogromny postęp prac. Zdjęcia Tak potężnej budowy w powiecie sławieńskim nie było. Mowa o powstającym odcinku ekspresowej drogi S6. Zobaczcie imponujący postęp prac - Wrześnica - Warszkowo - Sławno - Pomiłowo. Szczególnie ciekawy jest ten ostatni odcinek, gdzie tereny są podmokłe i budowana jest wielka estakada.

📢 Zdalna nauka wróci? Pierwsze sygnały o lekcjach online już w jednej ze szkół. Kiedy e-lekcje mogą zostać przywrócone? Nauczanie zdalne wróci do szkół w 2023 roku? Okazuje się, że w niektórych szkołach stało się już rzeczywistością. Taka sytuacja ma miejsce w Łodzi. Kiedy i w jakich okolicznościach szkoły mogą zdecydować się na naukę zdalną? Przypominamy, co mówią na ten temat przepisy. Sytuacje są jasno określone.

Tygodniowa prasówka 3.12.2023: 26.11-2.12.2023 Darłowo: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Darłowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Darłowo zaprasza na pokaz stołów wigilijnych i 15 Darłowską Laponię Św. Mikołaja Pokaz Stołów Wigilijnych organizowany przez Zespół Szkół Morskich w Darłowie na stałe zagościł w kalendarzu imprez powiatu sławieńskiego. W tym roku 19 grudnia o godzinie 12:00 w sali gimnastycznej przy ulicy Chopina 4 (LO) będziemy mieli możliwość poczuć wyjątkową magię świąt , podziwiać przepiękne dekoracje i skosztować wybornych tradycyjnych bożonarodzeniowych potraw.

📢 HOROSKOP dzienny na czwartek 30 listopada 2023 r. Wielkie starcie kosmiczny energii i potrzeba spokoju Horoskop dzienny na czwartek 30 listopada 2023 r. kryć może podpowiedź tego, co może przynieść najbliższa przyszłość. Zmiany w pracy, domowe finanse, związku i uczucia, zdrowie, a także nowe znajomości. Zasłonę tajemnicy uchyla przed tobą wróżka Samanta. 📢 12 najpiękniejszych jarmarków bożonarodzeniowych w Niemczech. Ich atrakcje was zadziwią! To idealne miejsca na grudniowy weekend Adwent 2023 zaczyna się już 3 grudnia, a wraz z nim pełnia sezonu na jarmarki bożonarodzeniowe. Najstarsze i najpiękniejsze jarmarki organizowane są w Niemczech, niedaleko polskiej granicy. To idealne miejsca na grudniowy weekend z całą rodziną i świąteczne zakupy. Ale które jarmarki świąteczne Niemiec są najpiękniejsze, najbardziej wyjątkowe, najbardziej zaskakujące? Podpowiadamy! Zapraszamy do galerii 12 niesamowitych jarmarków bożonarodzeniowych w Niemczech w sam raz na grudniową wycieczkę.

📢 Wkrótce tysiące Polaków stracą dostęp do TVP. Zmiany zostaną przeprowadzone w dwóch etapach. Koniec starego standardu nadawania W związku ze zmianą standardu nadawania telewizji naziemnej, tysiące widzów stracą wkrótce dostęp do kanałów TVP. Proces odejścia od MUX-3 zostanie przeprowadzony w dwóch etapach i obejmie obszar całego kraju. Pierwsze zmiany nastąpią już 15 grudnia bieżącego roku. 📢 4 Andrzejkowy Bal Charytatywny w Noskowie na rzecz hospicjum. Świetna kwota. Zdjęcia 4 Andrzejkowy Bal Charytatywny w Noskowie na rzecz hospicjum w Darłowie bardzo udany. Dobroczynną imprezę zorganizowano w świetlicy wiejskiej w dniu 25.11.2023 r.. 📢 Wyciek danych medycznych z ALAB Laboratoria. Można sprawdzić, czy adres e-mail jest zagrożony Na rządowych stronach internetowych można sprawdzić, czy nasz adres e-mail jest zagrożony wyciekiem danych, do jakiego doszło w ostatnich dniach z firmy diagnostycznej ALAB Laboratoria. Wystarczy zalogować się za pomocą usługi mObywatel. Firma wydała też oświadczenie ws. ataku na jej serwery.

📢 Morsy w Wiciu kąpały się w Bałtyku. Zdjęcia 2023 r. Wzburzony Bałtyk nie był straszny fanom zimnych kąpieli, którzy w niedzielne południe - 26.11.2023 - zawitali do miejscowości Wicie w gm. Darłowo. Wszystko za sprawą corocznej kąpieli morsów. 📢 Księżyc doda uczuć, ale musisz uważać na dawkę. HOROSKOP na wtorek 28 listopada 2023 r. Horoskop dzienny na wtorek 28 listopada 2023 r. kryć może podpowiedź tego, co może przynieść najbliższa przyszłość. Zmiany w pracy, domowe finanse, związku i uczucia, zdrowie, a także nowe znajomości. Zasłonę tajemnicy uchyla przed tobą wróżka Samanta. 📢 Śmierć wędkarza na jeziorze Bukowo w gm. Darłowo. Kobieta zabrana do szpitala. Zdjęcia Tragiczna w skutkach wyprawa wędkarska łódką w gminie Darłowo, w sobotę - 25.11.2023 r. po godz. 21. Służby zostały zaalarmowane, że w okolicy przystani w Gleźnowie na jeziorze Bukowo dwie osoby wypadły z łódki do wody. Niestety policja informuje, że skończyło się to tragedią - zmarł 54-latek. Z wody wyłowiono też 58-letnią kobietę i tę według policji zabrano do szpitala. Służby mówią, że jej życiu nic nie zagraża.

📢 Kinga Zawodnik pochwaliła się, jak dzisiaj wygląda. Gwiazda od wielu lat walczy z otyłością, ale to nie dieta pomogła jej rzucić wagę Kinga Zawodnik jest bohaterką programów, w których pokazuje swoją trudną walkę z rzuceniem nadprogramowych kilogramów. Po latach intensywnych prób zdecydowała się na radykalny krok. Ostatnio pokazała efekty. 📢 Kogo kochał Napoleon? Miał dwie żony i wiele kochanek, a jedną z nich była Maria Walewska. Ich romans skrywał wiele tajemnic W kinach można już oglądać film pt. „Bonaparte”, w którym główną rolę męską gra Joaquin Phoenix. Można z niego się dowiedzieć, jak wyglądała droga do władzy jednej z najbardziej znaczących postaci światowej historii. A co wiemy, o jego życiu miłosnym? Miał on dwie żony i podobno 60 kochanek, a jedną z nich była Maria Walewska. Kobieta zawróciła cesarzowi głowę. Ich romans był burzliwy i zapisał się na kartach historii. Poznaj tajemnice tego związku.

📢 Sztorm na Bałtyku. Wzburzone morze w Darłowie. Zdjęcia z Darłówka Zachodniego. Morsy zapraszają Sztorm na Bałtyku, a po nim wzburzone morze. Byliśmy w Darłówku Zachodnim - nadmorskiej dzielnicy Darłowa. Zobaczcie piękno Bałtyku pod koniec roku. Przy fajniejszej aurze nie brakuje też spacerowiczów korzystających z takich uroków. Dodajmy, że w Darłowie coraz więcej hoteli i restauracji działa cały rok.

