Tygodniowy przegląd prasy 13.02.2022: Darłowo, 6.02-12.02.2022. Poznaj najważniejsze informacje z Darłowa

Przegląd tygodnia: Darłowo, 13.02.2022. 6.02 - 12.02.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

W Urzędzie Miejskim w Darłowie odbyło się spotkanie z zarządcami darłowskich nieruchomości. Rozmawiano m.in. o problemie podrzucania śmieci przy wiatach zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe.

Prezentujemy archiwalne fotografie ukazujące port morski w Darłowie w roku 2000. Autorem zdjęć jest Krzysztof Sokołów, były współpracownik Głosu Koszalińskiego.

Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO to wykaz miejsc o wyjątkowym znaczeniu dla całej ludzkości, nie tylko dla danego kraju. Znajdziemy na niej obiekty historyczne, budowle wznoszone przez człowieka, ale też niepowtarzalne w skali światowej cuda natury. Polskie zabytki UNESCO to aż 16 miejsc. Choć niektóre z nich dobrze znamy, na liście są też takie, które nie należą zazwyczaj do typowych celów turystycznych wycieczek. Sprawdź naszą listę polskich zabytków UNESCO i przekonaj się, czy znasz je wszystkie!