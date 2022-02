Darmowe testy antygenowe w Darłowie. Specjalny punkt ruszył w Poczekalni Kultury

Punkt wymazowy znajduje się w Poczekalni Kultury przy ul. Bogusława X 28 (wejście od strony dworca autobusowego) i czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.

- Ten pomysł wyszedł od mieszkańców. Ludzie, gdy usłyszeli informacje o tym, że będzie można bezpłatnie testować się w aptekach, bardzo szybko zaczęli sprawdzać taką możliwość. Niestety w naszym najbliższym otoczeniu nie było apteki, która podjęłaby się tego zadania, w związku z tym udostępniliśmy pomieszczenia Poczekalni Kultury i tam takie bezpłatne testy są teraz możliwe – mówi Rafał Nagórski, zastępca burmistrza Darłowa.

Punkt obsługuje wykwalifikowany personel medyczny z firmy Paramedic24 ze Szczecina. Co ważne, wynik badania poznamy już kilka minut po pobraniu materiału do badania (wymaz z gardła lub nosogardzieli). Jest on wprowadzany bezpośrednio do systemu prowadzonego przez Centrum e-Zdrowia, stąd informacja o teście będzie dostępna w Internetowym Koncie Pacjenta.