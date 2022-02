To będzie festiwalowe lato w Darłowie. Znamy terminy największych imprez 2022

- To wiadomość, na którą czekało wielu. Przed nami jubileuszowa X edycja znanego i lubianego Media i Sztuka - Festiwal w Darłowie, która odbędzie się na początku lipca w Darłówku Zachodnim - poinformowało biuro promocji miasta Darłowa.

Już wiadomo, że impreza odbędzie się w dniach 7-10 lipca 2022 roku (czwartek-niedziela). Organizatorzy zapowiadają, że do Darłowa przyjadą wybitni przedstawiciele kultury, mediów, a także polityki. Tym samym Darłowo ma stać się kulturalną stolicą Polski.

- Pod koniec lutego zapewne powołamy sztab organizacyjny. Będziemy chcieli zabiegać o to, żeby znów było m.in. Szkło Kontaktowe. Chcemy też oczywiście wprowadzić nowe spojrzenie, żeby to był też festiwal, w którym najmłodsi zachęcają rodziców, by przyjechali do Darłowa - mówi nam Artur Wejnerowski z biura promocji miasta Darłowa.

Wszystko jest na etapie planowania, na razie nie wiadomo też jakie będą przepisy sanitarne, m.in. ile osób zaszczepionych i niezaszczepionych będzie mogło wejść do namiotu festiwalowego.