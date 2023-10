Przegląd prasy z tygodnia 15.10.2023. Co działo się w Darłowie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Darłowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 8.10 a 14.10.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „HOROSKOP DZIENNY na niedzielę 15 października 2023 r. Panna, Waga, Skorpion, Strzelec - dziś lepiej uważać na kieszenie”?

Przegląd tygodnia: Darłowo, 15.10.2023. 8.10 - 14.10.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 HOROSKOP DZIENNY na niedzielę 15 października 2023 r. Panna, Waga, Skorpion, Strzelec - dziś lepiej uważać na kieszenie Horoskop dzienny na niedzielę 15 października 2023 r. Wróżka Samanta sprawdza, co jest Ci dzisiaj pisane. Kto zasłużył na miłość i pieniądze? Kogo spotka coś dobrego? Kto musi dziś na siebie uważać? Sprawdź horoskop dzienny na dziś dla każdego znaku zodiaku. Los Ci sprzyja, czy musisz się z nim zmierzyć? Dziś, 15.10.2023 r. życzę Ci wspaniałego dnia, pełnego harmonii, sukcesów i miłości! 📢 W Sławnie uroczyste wprowadzenie Piety Matki Bożej ze Skrzatusza. Zdjęcia, wideo W Kościele Mariackim uroczyście otworzono III Tydzień Kultury Chrześcijańskiej. Miało to miejsce w sobotę - 14.10.2023 r. podczas uroczystej Mszy Świętej z udziałem biskupa Zbigniewa Zielińskiego. Całość zapoczątkowało wprowadzenie Piety Matki Bożej ze Skrzatusza.

📢 SP im. Ludzi Morza w Kopnicy świętowała 75-lecie. Piękna uroczystość. Zdjęcia Z okazji jubileuszu 75-lecia Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Kopnicy odbyła się uroczysta gala połączona z obchodami Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość miała miejsce w piątek - 13.10.2023 r.

Tygodniowa prasówka 15.10.2023: 8.10-14.10.2023 Darłowo: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Darłowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Policja ze Sławna nałożyła aż 11 mandatów na kierowców Policjanci Ogniwa Ruchu Drogowego ze sławieńskiej komendy prowadzili wczoraj wzmożone kontrole prędkości. Głównym celem akcji była poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a przede wszystkim uświadamianie kierującym, jak niebezpieczna jest zbyt szybka jazda. Mundurowi ujawnili naruszenia przepisów, za które 11 kierujących ukaranych zostało mandatami karnymi.

📢 HOROSKOP DZIENNY na piątek 13 października. Dla tych znaków to może być pełen magii i inspiracji dzień. Obyś był wśród nich Horoskop dzienny na piątek 13 października 2023 r. Wróżka Samanta sprawdza, czy dziś ten dzień przyniesie ci pecha. Co jest Ci dzisiaj pisane? Kto zasłużył na miłość i pieniądze? Kogo spotka coś dobrego? CI ludzie muszą dziś na siebie uważać. 📢 Najnowszy sondaż wyborczy IBRiS. PiS - 34,9 proc., KO - 28,1 proc.. Wielu Polaków nie zamierza uczestniczyć w wyborach Na PiS chce obecnie głosować 34,9 proc. badanych, na KO - 28,1 proc — wynika z sondażu IBRiS przeprowadzonego dla Onetu. Wg badania poniżej progu wyborczego znaleźliby się Bezpartyjni Samorządowcy z poparciem 1,4 proc. oraz Polska Jest Jedna - 0,4 proc. 6,6 proc. respondentów nie wie, na kogo zagłosuje.

📢 Prowadziła życie u boku arabskiego szejka. Zobacz, jak teraz wygląda Małgorzata Teodorska, czyli Irka z „Plebanii”. Czym się zajmuje? Małgorzata Teodorska niegdyś brylowała na salonach, zachwycała urodą i opędzała się od adoratorów. Zrezygnowała jednak z kariery w telewizji i za zakochanym w niej, bogatym przedsiębiorcą wyjechała do... Dubaju. Teraz ponownie żyje w Polsce, ale nie widać jej już w produkcjach telewizyjnych. Jak potoczyło się życie dawnej ulubienicy widzów „Plebanii”? 📢 „Piszę zbulwersowana!" Odwołane loty i wycieczki do Izraela, turyści pytają o Egipt. Biura podróży mogą składać wnioski o zwrot pieniędzy Izrael znajduje się w stanie wojny, polskie MSZ odradza wszelkie podróże do tego kraju. Linie lotnicze odwołują loty do Tel Awiwu, a biura podróży wycieczki do Izraela. To stresujący czas dla turystów, którzy wyrażają swoje zdenerwowanie i niepokój w mediach społecznościowych. Jak na wojnę w Izraelu zareagowały linie LOT i Wizz Air, jak popularne biura podróży Itaka i Rainbow? Czy klienci mogą liczyć na zwrot kosztów odwołanych wycieczek? Czy wyjazdy do Jordanii i Egiptu też są zagrożone? Od kiedy touroperatorzy mogą składać wnioski o zwrot pieniędzy za odwołane wycieczki? Sprawdźcie.

📢 Polski elektryczny samochód dostawczy. Na jakim etapie są prace? Firmy Ennovation Technology oraz Autobox Innovation, należące do Grupy Zasada, finalizują prace nad polskim elektrycznym samochodem dostawczym, który jeszcze w 2023 roku zostanie poddany procesom homologacyjnym. Projekt realizowany jest w ramach konkursu „e-Van”, ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), którego celem było wyłonienie najlepszych propozycji stworzenia uniwersalnego pojazdu dostawczego z napędem elektrycznym. 📢 Wybory 2023. Warto pójść zagłosować. Wielka akcja profrekwencyjna. Pieniądze dla Twojej gminy Wybory to święto demokracji. Nasz głos jest niezwykle ważny – decyduje o przyszłości Polski. Już w najbliższą niedzielę, 15 października, Polki i Polacy mogą oddać głos w wyborach do Sejmu i do Senatu, a także w referendum. By zachęcić do korzystania ze swojego prawa, rząd przygotował akcje profrekwencyjne.

📢 Referendum 2023. PKW udostępniła wzór karty do głosowania. Zobacz, jak będzie wyglądała Referendum 2023 odbędzie się w dniu wyborów parlamentarnych - 15 października. Wiemy już, jak będzie wyglądała karta do głosowania. Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała zatwierdzony wzór. Zobacz formularz, na którym będziesz mógł zaznaczyć swoją odpowiedzieć na cztery pytania referendalne. 📢 Czy w Egipcie jest teraz bezpiecznie? Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało komunikat Wycieczki do Egiptu wciąż biją rekordy popularności wśród pragnących wypoczynku. Okazuje się jednak, że napięta sytuacja w niektórych regionach kraju może zamienić wymarzony wypoczynek w koszmar. Stanowisko w sprawie tego, czy w Egipcie jest bezpiecznie, zajęło Ministerstwo Spraw Zagranicznych. 📢 Inauguracja roku akademickiego 2023/2024 na Uniwersytecie Trzeciego Wieku Powiatu Sławieńskiego Zdjęcia Starosta sławieński - Wojciech Wiśniowski uroczyście zainaugurował rok akademicki 2023/2024 Uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatu Sławieńskiego w Darłowie, a w Sławnie zrobił to wicestarosta Andrzej Protasewicz.

📢 Plaga pluskiew w całym kraju – GIS przestrzega Polaków. Te popularne meble mogą stanowić ogromne zagrożenie w mieszkaniu i domu Pluskwy stały się znowu w Polsce istną plagą. Te niewielkie owady stanowią w domach prawdziwą zmorę jesienią. GIS przestrzega przed modelami mebli, w których mogą się ukryć niechciani lokatorzy. Zobacz, jak nie przynieść do domu pluskiew i jak się przed nimi chronić. 📢 W najnowszej edycji Enei Akademii Talentów do zdobycia stypendia o wartości 5 000 zł Enea zaprasza uczniów z całej Polski do aplikowania o stypendia w ramach V już edycji Enei Akademii Talentów. Od 25 września uczniowie szkół podstawowych (od IV klasy) i ponadpodstawowych mogą starać się o dodatkowe środki finansowe, które przeznaczą na rozwój swoich pasji, zainteresowań i mocnych stron. Zgłoszenia przyjmowane są w czterech kategoriach: sport, sztuka, nauka i zaangażowanie społeczne. Formularz aplikacyjny należy wypełnić online do 20 października.

📢 Darłowo pożegnało Jana Zycha właściciela tutejszej księgarni Jan Zych - właściciel księgarni „Hit” w Darłowie - odszedł od nas 1 października 2023 roku, w wieku 72 lat, pozostawiając po sobie niemałą lukę, lecz także mnóstwo cennych wspomnień i przykład wart naśladowania. Darłowska społeczność pożegnała Go w sobotę - 7.X.2023 r. 📢 Niezwykły pociąg przyjechał na dworzec PKP do Darłowa. Zdjęcia Blisko 200 entuzjastów kolejnictwa zgromadziło się, aby uczestniczyć w wyjątkowym wydarzeniu – przejeździe historycznym pociągiem z lat 70 na nieczynnej trasie z Darłowa do Darłówka. Wydarzenie to jest częścią Projektu “Dora”. Wcześniej historyczny pociąg zawitał do Sławna. 📢 Dochód z hektara przeliczeniowego 2022/2023 szalenie urósł. Jak GUS wylicza dochód rolnika? Przyda się do stypendium Dochód z hektara przeliczeniowego potrzebny jest między innymi studentom, którzy starają się o stypendium. W roku akademickim 2023/2024 posługujemy się stawką, którą GUS podał jesienią 2023 roku za 2022 rok. Nieco zawiłe? Przypominamy, na jakiej podstawie jest obliczana wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego. Według tych najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego dochód był o ponad 2,2 tys. zł wyższy niż rok wcześniej.

📢 Piękny jubileusz Szkoły Morskiej z Darłowa. 70-lecie. Nowe zdjęcia Szkoła Morska z Darłowa świętowała 70-lecie istnienia. Świętowała przez dwa dni. Pierwszego dnia była gala w Darłowskim Ośrodku Kultury podsumowująca dorobek obecnego ZSM Darłowo, a drugiego dnia ślubowanie klas pierwszych. A tych jest aż 9. 📢 Święto szkoły morskiej w Darłowie - 70-lecie. Ślubowanie klas pierwszych 2023. Zdjęcia, wideo W dniach 6-7 października 2023 r. Szkoła Morska w Darłowie obchodziła 70-lecia. To było wielkie święto ZSM Darłowo. W ramach obchodów przygotowano bardzo wiele atrakcji w tym jubileuszową akademię, która stała się przysłowiową podróżą w przeszłość. Było też uroczyste ślubowanie klas pierwszych na darłowskim rynku. Patrz zdjęcia.

ZOBACZ KONIECZNIE Segregujesz śmieci? Tego nie rób