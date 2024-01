Tygodniowy przegląd prasy 14.01.2024: Darłowo, 7.01-13.01.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Darłowa

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Darłowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 7.01 a 13.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „31 rocznica katastrofy promu Jan Heweliusz na Bałtyku. Spotkanie ze świadkami dramatu Zdjęcia”?

Przegląd tygodnia: Darłowo, 14.01.2024. 7.01 - 13.01.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 31 rocznica katastrofy promu Jan Heweliusz na Bałtyku. Spotkanie ze świadkami dramatu Zdjęcia W piątek, 12 stycznia 2024 roku – w przededniu 31. rocznicy jednej z największych tragedii jaka rozegrała się na Morzu Bałtyckim w latach dziewięćdziesiątych, miało miejsce spotkanie z naocznymi światkami i uczestnikami akcji ratowniczej promu Jan Heweliusz. Spotkanie miało miejsce w Darłowie, w Galerii Rybackiej i Marynistycznej SKŁO-44. 📢 Policja w Sławnie odebrała nowy radiowóz. Pierwszy w nowych barwach. Zdjęcia Komenda Powiatowa Policji w Sławnie wzbogaciła się o nowy oznakowany radiowóz marki Kia Ceed. Jego zakup sfinansowany został ze środków przekazanych przez lokalne samorządy oraz ze środków pochodzących z Programu Modernizacji Policji na lata 2022 - 2025.

📢 Noworoczny start kultury w SDK ze Sławna bardzo udany. Zdjęcia. Kolejne zaproszenie Najpiękniejsze arie operetkowe i operowe plus muzyka rozrywkowa i popularna w Sławieńskim Domu Kultury w Sławnie podczas noworocznego koncertu, który rozpoczął się w środę - 10.01.2024 r. o godz. 18. Jak było? Zobaczcie na zdjęciach.

Tygodniowa prasówka 14.01.2024: 7.01-13.01.2024 Darłowo: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Darłowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kiedyś to był karnawał! Mamy archiwalne zdjęcia w kolorze, zobacz Lubimy bale! Karnawał ma długą tradycję. Karnawałowe szaleństwo ogarnia nawet tych, którzy bawią się raz w roku - właśnie podczas karnawału. Zobacz, jak bawiono się w Polsce i nie tylko w czasie karnawału. Może któraś z kreacji zainspiruje, aby stworzyć wyjątkową stylizację na bal? Mamy dla Was archiwalne zdjęcia w kolorze.

📢 W wypadku na trasie: Sęczkowo - Słowino zginął 19-latek. Dwaj inni ranni. Zdjęcia Tragiczny w skutkach wypadek samochodowy w okolicy Słowina (gm. Darłowo) w dniu 09.01.2024 r.. Konkretnie na trasie: Sęczkowo - Słowino. Strażacy informują, że BMW uderzyło w przydrożne drzewo i wyniku tego śmierć poniosła jedna osoba, a dwie zostały zabrane do szpitali. 📢 Protest Wolnych Polaków pod Sejmem. Na miejscu są setki osób z Pomorza. "Konstytucja, to coś więcej niż tylko nadruk na koszulce" Tysiące osób z całej Polski odpowiedziało na apel polityków Prawa i Sprawiedliwości i w dniu 11 stycznia 2024 roku pojawiło się w Warszawie, aby początkowo pod budynkiem Sejmu RP, a następnie pod siedzibą Telewizji Polskiej wyrazić swój sprzeciw wobec działań rządu Donalda Tuska. Przejęcie mediów publicznych, działalność prowadząca - jak podkreślają uczestnicy - do jeszcze większej destabilizacji państwa, zaprzeczenie praworządności, aż wreszcie skazanie byłych ministrów Prawa i Sprawiedliwości. To tylko kilka z wielu zastrzeżeń, jakie uczestnicy marszu mają nie tylko do rządu i jego ministrów, ale także i do Szymona Hołowni, Marszałka Sejmu RP.

📢 Nów księżyca w czwartek 11 stycznia. To idealny czas na tworzenie noworocznych postanowień. Jak zrobić mapę marzeń? Nów Księżyca zwiastuje nowy początek. To czas, gdy Księżyc szczególnie na nas oddziałuje. W styczniu Księżyc będzie w nowiu 11 stycznia. To dobry moment na robienie noworocznych postanowień oraz mapy marzeń. Jeżeli chcecie, by w tym roku wasze plany i życzenia z łatwością się spełniały, koniecznie zróbcie dziś listę noworocznych życzeń. Niech przybywa nam pieniędzy, szczęścia i zdrowia.

📢 Aneta Glam-Kurp na archiwalnych zdjęciach. Jako dziecko była przesłodką dziewczynką. Dzisiaj to kobieta wamp Aneta Glam to bohaterka popularnych reality show. Dała się poznać szerszej publiczności jako kobieta, która prowadzi luksusowe życie w Miami, a teraz walczy o przetrwanie w dżungli. Kim jest piękna blondynka, która nie stroni od zabiegów medycyny estetycznej? Poznajcie Anetę Glam-Kurp.

📢 Plaża nad Bałtykiem w znanym kurorcie. Zobaczcie zdjęcia i wideo z Darłowa - 2024 r. Bałtyk w styczniu 2024 r. ma swój urok. Byliśmy na plaży w Darłówku Wschodnim - nadmorskiej dzielnicy Darłowa. Zobaczcie też zdjęcia z Darłówka - ulicę Słowiańską i tutejsze apartamentowce. 📢 Ziemia Darłowska rozpoczyna 2024 r. Mistrzostwami Europy na torze. Zdjęcia z treningu Klub Kolarski Ziemia Darłowska szykuje się do sezonu 2024 r. trenując m.in. w Darłowie. Zobaczcie to na zdjęciach. A już w środę - 10.01.2024 r. rozpoczną się torowe Mistrzostwa Europy, gdzie zobaczymy dwie zawodniczki Ziemi Darłowskiej oraz dwie wychowanki tego klubu. Poniżej plan transmisji telewizyjnych.

📢 Weronika Rosati i jej burzliwe związki miłosne. Zakochana była w raperze i o wiele lat starszym mężczyźnie Weronika Rosati 9 stycznia 2024 roku obchodzi swoje okrągłe urodziny. Gwiazda skończy 40 lat. Z tej okazji przypomnimy, z czego zasłynęła najbardziej w polskim show-biznesie. Jej karierę aktorską przyćmiły związki miłosne i partnerzy, z którymi się wiązała. Niektóre z nich swój finał miały w sądzie.

📢 Pierwszy bieg w 2024 r. z Jarosławca do Darłówka. Zdjęcia, wyniki XIX Noworoczny Bieg Parku Wodnego Jan z Jarosławca do Darłowa został rozegrany 6.01.2024 r. - w Święto Trzech Króli. Na starcie stanęło 46 uczestników i mieli oni do pokonania 15 km nadmorską trasą z Jarosławca do Darłówka Wschodniego - nadmorskiej dzielnicy Darłowa. Zobaczcie zdjęcia z tej rywalizacji. 📢 Trzech Króli w Darłowie. Piękne szopki bożonarodzeniowe w Kościele Mariackim. Zdjęcia Orszak 4 Króli w Darłowie zakończył przejście ulicami Królewskiego Miasta w Kościele Mariackim. Tutaj można było też podziwiać pięknie przyozdobioną świątynię oraz wystawę szopek bożonarodzeniowych i tę największą zbudowaną przez Franciszkanów. Zobaczcie ją na zdjęciach.

