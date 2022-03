Dąbki coraz piękniejsze. Gotowy jest już rodzinny plac rekreacji [zdjęcia] Wojciech Kulig

Każdy kolejny dzień przybliża nas do wiosny. Tak samo każdy kolejny dzień przybliża nas także do końca prac budowlanych w rejonie jeziora Bukowo w Dąbkach. Gotowy jest już teren do wypoczynku.