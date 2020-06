Tede wystąpił w Darłowie. Pierwszy koncert po zniesionych restrykcjach

W niedzielę wieczorem mieszkańcy mogli na żywo posłuchać premierowego albumu "Disco Noir". "(...)Nie daj się zwieść pozorom, disco to niekoniecznie musi być cukierkowe brzmienie i teksty o niczym - ta płyta nie jest cukierkowa i jest bardzo o czymś. Jest o życiu, o poszukiwaniu, o zagubieniu, o tym wszystkim czego doświadczam na mojej drodze. Moje życie jest jakie jest, nie oszukujmy się - moje życie to melanż. Ta płyta jest o tym, o melanżu i jego mrokach. To mroczna dyskoteka" - napisał o nowym albumie Tede.

Pogoda dopisała, frekwencja również. Impreza odbyła się zgodnie z obowiązującymi procedurami dotyczącymi zwalczania pandemii koronawirusa.