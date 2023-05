Przegląd tygodnia z 28.05.2023 w Darłowie. Najważniejsze wydarzenia od 21.05 do 27.05.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Główny Inspektor Sanitarny wydał kolejne ostrzeżenie. Ze sprzedaży zostały wycofane wafle ryżowe dwóch marek. Do ich produkcji użyto surowca, w którym stwierdzono śladową obecność niedozwolonego środka ochrony roślin – chlorpiryfosu. Sprawdź, o jakie wafle chodzi i które partie zostały wycofane ze sklepów.

Już 26 maja 2023 r. odbędzie się gala finałowa Miss Nastolatek i Miss Woj. Zachodniopomorskiego 2023! W tym roku wydarzenie odbędzie się gościnnie w Courtyard by Marriott w Szczecinie. A już dziś możecie zobaczyć najpiękniejsze mieszkanki woj. zachodniopomorskiego na zdjęciach i także ich wizytówki.

Wybraliśmy się we wtorek - 23.05.2023 r. na targowisko miejskie w Sławnie. Sprawdziliśmy dla Was ceny owoców, warzyw, kwiatków, ale i także rowerów, czy mebli. Zobaczcie je na zdjęciach.

Na Wyspie Łososiowej w Darłowie zorganizowano 10 Darłowski Pchli Targ! Jak było? Świetnie! Zobaczcie to na zdjęciach. To było kapitalne zwieńczenie Dni Darłowa 2023! Organizatorzy Darłowskiego Pchlego Targu: Stowarzyszenie Kultura Sztuka Region, Miasto Darłowo, Darłowski Ośrodek Kultury im. Leopolda Tyrmanda. Co dalej w kulturze w Darłowie?

Obecnie na rynku konsol do gier liczą się przede wszystkim trzy firmy - Microsoft, Sony oraz Nintendo. „Niebiescy” od dłuższego czasu nie prezentowali żadnych nowości wychodzących z ich studiów, jednak wiemy, że wkrótce oczekiwania graczy dobiegną końca. W sieci trwa zażarta dyskusja na temat tego, co możemy zobaczyć podczas wydarzenia, gdyż Japończycy nie dają zbyt wielu przesłanek na ten temat. Zobacz, co prawdopodobnie zostanie pokazane na konferencji PlayStation Showcase 2023.