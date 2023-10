Przegląd prasy z tygodnia 22.10.2023. Co działo się w Darłowie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Sony nieco po cichu zaktualizowało swoją flagową konsolę PlayStation 5. Tym razem wprowadziła ona jednak nową funkcję i to bez uprzedzenia czy wcześniejszych informacji. Jest to tym bardziej intrygujące, że aktualizacja zapewniła użytkownikom coś, czego teoretycznie chciano od premiery urządzenia. Co to takiego?

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Sławnie poszukują właścicieli odnalezionych przedmiotów, które zostały zabezpieczone przez funkcjonariuszy.

W Pomiłowie (gmina Sławno) budowana jest potężna konstrukcja. Już widać zbrojenia, już jest lany beton... To będzie wielki most - estakada. Czyli część ekspresowej drogi S6 ze Szczecina do Trójmiasta. Zobaczcie zdjęcia z bardzo trudnego odcinka tej inwestycji. Tu do pokonania są podmokłe łąki, pola, czy Kanał Miejskie wpadający do rzeki Wieprzy.

Dragon Ball to kreskówka, którą zna niemal każdy. Choć jej największa popularność przypadała na przełom XX i XXI wieku, wciąż jest to marka bliska sercom wielu osób. Ku uciesze fanów, zapowiedziane zostało nowe anime z kultowymi bohaterami, takim jak Son Goku, Gohan czy Vegeta. Zobacz, kiedy pojawią się nowe przygody ze świata Dragon Ball.