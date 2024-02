Prasówka z całego tygodnia 25.02.2024 w Darłowie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Groźnie w Dąbkach (gm. Darłowo) w dniu 23.02.2024 r. przed południem. Według strażaków i policji ze Sławna doszło tam do potrącenia przez auto rowerzystki.

Kłopoty z dziurami w drogach. Można powiedzieć, że to - niestety - temat rzeka w tym roku. Czytelnik wysłał NAM zdjęcia z Kowalewic i Starego Jarosławia. Zobaczcie i uważajcie.

W Sławieńskim Domu Kultury w Sławnie zorganizowano Koncert Charytatywny "Sąsiedzi dla Sary". Miał on miejsce w niedzielę - 18.02.2024 r.. Jak było? Wspaniale! Nie brakowało występów, sławnian, licytacji... Było wiele wzruszających chwil. Sara Chodkowska ma 5 lat i była normalnie rozwijającym się dzieckiem. Niestety dziewczynka przestała mówić, chodzić i widzieć. Zdiagnozowano u niej poważną chorobę. To dla niej zagrali mieszkańcy powiatu sławieńskiego w SDK.

Samorząd - miasto Darłowo chce poprawić dostęp do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Jaki ma na to pomysł? Otwarcie publicznej przychodni we współpracy ze Starostwem Powiatowym i Szpitalem Powiatowym w Sławnie. Miało już miejsce spotkanie w tej sprawie. Są konkretne decyzje.

Dramatyczne wypadki w okolicy kolonii wsi Warszkowo w gminie Sławno w sobotę - 17.02.2024 r. wieczorem. Na miejsce wezwano strażaków, policję, pogotowie ratunkowe. Kpt. Piotr Grudzień z KP PSP Sławno informuje, że wezwanie dotyczyło tego, że nastolatka miała ugrzęznąć po pas w ziemi. Wydarzyło się to w okolicy, gdzie jest budowana ekspresowa droga S6.