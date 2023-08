Prasówka 6.08.2023 z całego tygodnia w Darłowie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Choć to początek sierpnia 2023 to sypnęło grzybami w okolicy Gwiazdowa, Janiewic, Tychowa w gminie Sławno. Są kurki, maślaki, kozaki, prawdziwki i piękne kanie! Patrz zdjęcia!

Tygodniowa prasówka 6.08.2023: 30.07-5.08.2023 Darłowo: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Darłowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Bardzo groźne zdarzenie drogowe w Sławnie w dniu 02.08.2023 r. przed południem w okolicy ulicy Morskiej. Ze wstępnych informacji od policji sławieńskiej wynika, że osobowe auto nie zatrzymało się do kontroli drogowej. Według policji patrol ruszył w pościg za pojazdem i to się skończyło zderzeniem dwóch aut - cywilnych - osobowych. Wstępnie wiadomo, że 3 osoby zostały zabrane do szpitali. Zobaczcie zdjęcia z miejsca zdarzenia drogowego w Sławnie.