Sierpień 2023 w Darłowie: Przegląd najważniejszych wydarzeń lipca 2023

W Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach odbyło się wyjątkowe wydarzenie kulinarno-kulturalne: Święto Ryby 2023! Organizatorzy zaprosili gości do degustacji zupy rybnej przygotowanej w MEGA GARZE, pod okiem kucharza Krzysztofa Górskiego z Teatru Kulinarnego.

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Samsunga;Etui dedykowane:S...

Etui dedykowane:etui do Samsunga;Etui dedykowane:S...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Samsunga;Etui dedykowane:S...

Wczasy nad Bałtykiem w Darłowie. Byliśmy na plaży morskiej w lipcu 2023 w Darłówku Wschodnim - dzielnicy Darłowa. Zobaczcie jak tutaj ona wygląda. Sprawdziliśmy też, jak ten kurort przygotował się do sezonu 2023.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w lipcu uwagę czytelniczek i czytelników z Darłowa. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Byliśmy w Darłówku Wschodnim nad Bałtykiem - nadmorskiej dzielnicy Darłowa. Polecamy Wam wakacje nad Bałtykiem 2023! Zobaczcie jak wygląda plaża pod wieczór oraz deptak w Darłówku Wschodnim. Byliśmy także na ulicy Słowiańskiej, gdzie wyrastają nowoczesne apartamentowce. To luksusowa dzielnica. Gdy się na nią spojrzy to Darłówko, jawi się jak Turecka Riwiera. Zobaczcie sami na zdjęciach.

Darłowo - kurort nad Bałtykiem! Byliśmy tam popołudniu. Zobaczcie centrum Darłowa z perspektywy turysty. Zapraszamy Was na szybki spacer z omówieniem miejsc, które odwiedziliśmy.

Kocham Jarosławiec - wielki napis w sercu polskiego Dubaju zachęca do pamiątkowych fotografii.Jak wyglądają wczasy w polskim Dubaju 2023? Zobaczcie sami na zdjęciach. Odwiedziliśmy to miejsce. Zobaczcie zdjęcia ul. Nadmorskiej - głównego deptaka, ale i także plaż, a w tym słynnego Dubaju. Polecamy Wam wakacje nad Bałtykiem 2023.

Wybraliśmy się do Darłówka Zachodniego nad Bałtykiem - nadmorskiej dzielnicy Darłowa. Zdjęcia są od strony jednostki wojskowej. Prezentujemy Wam uliczki z pensjonatami, parkingami, ale także wejście na plażę nr 1 i plażę - Bałtyk w Darłówku Zachodnim aż do wejścia do portu Darłowo. Odwiedziliśmy również nadmorski deptak w Darłówku Zachodnim. Polecamy!