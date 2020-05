Muzeum oparte na scenografiach. Bursztynowy las w Jarosławcu [ZDJĘCIA]

Otwarte w 2014 roku Muzeum Bursztynu w Jarosławcu na powierzchni około 300 metrów kwadratowych prezentuje kolekcję ponad 1500 eksponatów. - Muzeum opiera się na scenografiach, czyli przedstawia historie w formie bardziej teatralnej. Każda gablota jest obudowana dodatkową scenografią. Mamy las bursztynowy, kopalnię bursztynu i salę inkluzji, która jest wejściem do wnętrza bursztynu - mówi nam Maks Kwiatkowski, założyciel muzeum. - To pobudza wyobraźnię zwiedzającego, oddziałuje na zmysły. Jest dźwięk, są odpowiednie zapachy, można wszystkiego dotknąć. Nie jest to muzeum, które jest sztucznie odgrodzone linami, ale takie, gdzie można dokładnie zapoznać się z historią bursztynu - dodaje.

Jarosławieckie muzeum może się pochwalić jedną z większych brył bursztynu w Polsce, która waży 2906 gramów. Dodatkowo, wartym uwagi jest niebieski bursztyn bałtycki, który jest prawdopodobnie największym tego typu w Polsce. To bardzo rzadki okaz. - Wyróżniamy się też spektakularną kolekcją inkluzji, czyli fauny i flory zamkniętej w bursztynie. Wiele muzeów podchodzi do aspektu inkluzji w sposób bardzo naukowy, czyli pokazywane są rzeczywiście rzadkie eksponaty, ale niekoniecznie dobrze zachowane, więc one nie robią takiego wrażenia estetycznego, czy wizualnego. My natomiast przyłożyliśmy dużą wagę do tego, żeby była duża wartość estetyczna i frajda z oglądania. - mówi Maks Kwiatkowski.