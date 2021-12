Grudzień 2021 w Darłowie: Przegląd najważniejszych wydarzeń listopada 2021

Ogólnopolski protest ostrzegawczy w minioną niedzielę zorganizowali rybacy przybrzeżni, m.in. z Darłowa. Apelują do rządzących o wsparcie finansowe.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w listopadzie uwagę czytelniczek i czytelników z Darłowa. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Pogorszyła się sytuacja na oddziale covidowym w sławieńskim szpitalu. Cały czas do placówki trafiają kolejne osoby zakażone koronawirusem, większość to osoby niezaszczepione.

5 grudnia 2021 roku (niedziela) Darłowskie Centrum Wolontariatu zaprasza do udziału i spotkania z tegoroczną edycją Darłowskiej Laponii Świętego Mikołaja.

Gala finałowa XIV Festiwalu Piosenek Marka Grechuty odbyła się w niedzielny wieczór w Sławieńskim Domu Kultury. Kolejna edycja imprezy nosiła tytuł "Jeszcze pożyjemy", który nawiązuje do jednej z piosenek artysty.

6 edycja Biegu Marchewkowego im. Andrzeja Żukowskiego odbyła się w sobotę w Słowinie (gmina Darłowo). Rywalizację ukończyło 129 osób.

Na odcinku drogi gminnej ze Sławska do Radosławia (gmina Sławno) doszło do wypadku z udziałem samochodu osobowego. Z nieznanych przyczyn auto zjechało z drogi i uderzyło w drzewo. Do zdarzenia doszło w piątek w godzinach porannych.

Miasto Darłowo zajęło drugie miejsce w rządowym konkursie „Rosnąca Odporność”. Dzięki temu otrzyma 500 tys. zł na dowolny cel społeczno-gospodarczy związany z przeciwdziałaniem skutkom pandemii COVID-19.