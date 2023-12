Tygodniowy przegląd prasy 31.12.2023: Darłowo, 24.12-30.12.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Darłowa

Przegląd tygodnia: Darłowo, 31.12.2023. 24.12 - 30.12.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Budują drugi most tymczasowy w okolicy Sławna i Pomiłowa. To ma pomóc przy budowie S6 na bardzo ciężkim - podmokłym terenie. Tu stanie wielka estakada. Zobaczcie to na zdjęciach. W pobliżu jest Kanał Miejski i rzeka Wieprza, która zalała okoliczne łąki ok. 400 metrów od budowy.

W Zespole Szkół Morskich w Darłowie działa Odział Przygotowania Wojskowego w klasie 1 w zawodzie technik mechanik okrętowy. W oddziale realizowane jest szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego, w formie obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a jego program określa rozporządzenie MON.