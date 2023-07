Przegląd tygodnia z 23.07.2023 w Darłowie. Najważniejsze wydarzenia od 16.07 do 22.07.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Darłowo - kurort nad Bałtykiem! Byliśmy tam popołudniu. Zobaczcie centrum Darłowa z perspektywy turysty. Zapraszamy Was na szybki spacer z omówieniem miejsc, które odwiedziliśmy.

Zobaczcie kapitalne suweniry z Darłowa nad Bałtykiem. Są one niebanalne i wykonane przez Iwoną Hukałę - artystkę - ceramiczkę ze Sławna. Wykonane na zlecenie Darłowskiego Ośrodka Kultury w Darłowie. Patrz galerię zdjęciową.

Planujecie urlop 2023? Planujecie wakacje 2023? Polecamy Wam Darłowo nad Bałtykiem. Zobaczcie, jak tutaj wygląda plaża i nadmorska dzielnica - Darłówko Wschodnie. Zdjęcia są z połowy lipca 2023.

Szukacie atrakcji w czasie wakacji 2023 w powiecie sławieńskim? Możecie się wybrać do poddarłowskiej miejscowości Stary Jarosław. Tam odkryjecie niezwykłe miejsce - Izbę Antyków Tadeusza Koniecznego. To lokalny pasjonat historii Pomorza, który zbiera różne przedmioty związane m.in. z powiatem sławieńskim. Jakie? Byliśmy tam - to prwadziwe skarby! Zobaczcie na zdjęciach.