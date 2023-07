Przegląd tygodnia z 16.07.2023 w Darłowie. Najważniejsze wydarzenia od 9.07 do 15.07.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Byliśmy w Darłówku Wschodnim nad Bałtykiem - nadmorskiej dzielnicy Darłowa. Polecamy Wam wakacje nad Bałtykiem 2023! Zobaczcie jak wygląda plaża pod wieczór oraz deptak w Darłówku Wschodnim. Byliśmy także na ulicy Słowiańskiej, gdzie wyrastają nowoczesne apartamentowce. Gdy się na nie spojrzy to Darłówko, jawi się jak Turecka Riwiera. Zobaczcie sami na zdjęciach.

Wakacyjny kurort w Chorwacji zmaga się z problemem. W rejonie plaży Borik, w zachodniej części Zadaru, wykryto rotawirusa, który wywołuje u urlopowiczów uciążliwe objawy. Lokalne władze apelują do turystów o ostrożność.

Policjanci z Darłowa po pościgu zatrzymali, w miejscowości Kopań - gm. Darłowo, 28-letniego kierowcę motocykla. Według policji mężczyzna miał prawie 1,5 promila alkoholu w organizmie oraz dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Decyzją Sądu Rejonowego w Sławnie 28-latek został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

Wybraliśmy się do Darłówka Zachodniego nad Bałtykiem - nadmorskiej dzielnicy Darłowa. Zdjęcia są od strony jednostki wojskowej. Prezentujemy Wam uliczki z pensjonatami, parkingami, ale także wejście na plażę nr 1 i plażę - Bałtyk w Darłówku Zachodnim aż do wejścia do portu Darłowo. Odwiedziliśmy również nadmorski deptak w Darłówku Zachodnim. Polecamy!