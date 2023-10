Przegląd prasy z tygodnia 8.10.2023. Co działo się w Darłowie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przegląd tygodnia: Darłowo, 8.10.2023. 1.10 - 7.10.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

W sobotę - 07.10.2023 r. do Sławna przyjechał nietypowy - specjalny pociąg Dora. To projekt Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Rozwoju Transportu Publicznego mający promować transport kolejowy i historię północnej Polski. Pociąg wyjechał z Torunia dotarł do Sławna i pojechał do Darłowa i Darłówka - na wojskową bocznicę kolejową. To pociąg historyczny.

Katarzyna Cichopek wreszcie zamieszkała z dziećmi w rodzinnym domu Macieja Kurzajewskiego. Gwiazdy „Pytania na śniadanie” zaczynają nowy etap wspólnego życia. Kinga z kultowe serialu „M jak miłość” zupełnie przearanżowała lokum przyszłego męża. Zobacz, jak prezentują się luksusowe wnętrza nowego domu Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego.