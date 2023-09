Prasówka z sierpnia 2023 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Darłowie? Bądź na bieżąco

Artur Wejnerowski z Biura Promocji Miasta Darłowo wykonał niesamowitą serię zdjęć podczas ostatniej nawałnicy sztormowej, która uderzała w wejście do portu Darłowo. Zdjęcia pokazują potęgę Bałtyku i nie można przejść obok nich obojętnie! Respekt Bałtyk! Pamiętajmy, że w trakcie takiej aury nie wchodzimy na budowle hydrotechniczne.

Urząd Morski w Szczecinie zlecił pogłębienie toru wodnego portu Darłowo. Prace już trwają i ich koszt to około 1,58 mln zł. Zakończenie robót w listopadzie 2023 roku. I są to bardzo dobre informacje dla statków, które wpływają do darłowskiego portu.