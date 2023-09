Prasówka z całego tygodnia 3.09.2023 w Darłowie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Coraz więcej osób decyduje się na urlop nad Bałtykiem we wrześniu. Polecamy Wam Darłowo i tutejszą plażę morską. Byliśmy tam zobaczcie zdjęcia.

Magda Gessler to topowa restauratorka, która ma rzesze fanów. Jej profil na Instagramie śledzi ponad milion followersów. Gwiazda rodzimej gastronomi ma dwa domu i dzieli życie między Polską i Kanadą. Zobacz, jaki styl kocha Magda Gessler. Tak się urządziła w domu z ogrodem za miastem.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Darłowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Agnieszka Chylińska na Instagramie zaskakuje swoich fanów zdjęciami. M.in. swoich stylizacji. Przy okazji premiery teledysku do trzeciego singla z albumu "Never ENDING Sorry" przeszła sporą metamorfozę. Zresztą nie po raz pierwszy. Sprawdźcie, w kogo tym razem wcieliła się gwiazda.

Agnieszka Chylińska niezbyt chętnie dzieli się szczegółami swojego życia prywatnego. Dlatego fotki z jej domu skrupulatnie są wychwytywane przez fanów. Gdzie i jak mieszka Agnieszka Chylińska? Sprawdź, jak wyglądają wnętrza domu polskiej piosenkarki i jurorki znanego programu Mam talent!