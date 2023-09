Prasówka z całego tygodnia 24.09.2023 w Darłowie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Uzdrowisko Dąbki świętuje we wrześniu 2023 roku 15-lecie istnienia. Uzdrowisko słynie z walorów nadmorskich, bo jest położone nad Bałtykiem. Jesteście ciekawi, jak tu było 100 lat temu? Dotarliśmy do unikatów kolekcjonerskich. Zobaczcie stare pocztówki, zdjęcia z Dąbek i Dąbkowic. Pochodzą one z prywatnej kolekcji. Prezentujemy je po raz pierwszy. To prawdziwe unikaty!