Prasówka z całego tygodnia 17.09.2023 w Darłowie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przegląd tygodnia: Darłowo, 17.09.2023. 10.09 - 16.09.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

W centrum Sławna rozpoczęło się kopanie fundamentów pod kamienicę, która będzie budowana. Rozpoczęło się od natrafienia na dawne - poniemieckie - piwnice. I w nich są pierwsze znaleziska! Jakie? Patrz w galerii zdjęciowej. Wykopy odbywają się pod nadzorem archeologa.

Nadleśnictwo Sławno wraz z Komendą Powiatową Policji oraz Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie zaprosiło do udziału w akcji „Choinka od mundurowych”, która to akcja odbyła się 15 września 2023 roku i trwała od godz. 9 do 13. Każdy kto podzielił się krwią otrzymał voucher na świąteczną choinkę, która będzie do odebrania w grudniu na terenie Nadleśnictwa w Sławnie.