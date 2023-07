Prasówka tygodniowa z 30.07.2023 w Darłowie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy!

Coroczne waloryzacje rent i emerytur są ważnym wydarzeniem dla wielu seniorów. Szczególnie istotne jest to dla tych, których sytuacja finansowa nie jest najlepsza, żeby nie powiedzieć, że jest tragiczna. Tym bardziej osoby te zainteresuje fakt, że rząd obecnie pracuje nad kolejnymi zmianami zasad związanych z waloryzacją rent i emerytur. Wedle zapowiedzi ma być tu mowa o nawet kilkunastu procentach podwyżki. Jeśli doliczymy do tego tzw. trzynastą i czternastą emeryturę, przekonamy się, że dodatkowe pieniądze przekroczą 4 tysiące 200 złotych. A dla wielu z nich będzie jeszcze więcej! Ile dostaną seniorzy? Mamy wyliczenia!

Sławno świetnie się bawiło podczas koncertu zespołu Milano [ten występ był niespodzianką dla publiki] i gwiazdy wieczoru - Zenka Martyniuka! To był świetny wieczór w Sławieńskim Domu Kultury w Sławnie - 24.07.2023 rok. W SDK był komplet publiczności, który oklaskiwał gwiazdy disco - polo na stojąco i się świetnie bawił! Zobaczcie na zdjęciach!

We wtorkowe popołudnie - 25.07.2023 r. - na plaży w Uzdrowisko Dąbki odbył się turniej ringo. Była to doskonała okazja do aktywnego spędzania czasu dla całych rodzin.

W niedzielę - 23.07.2023 r. przed południem - na stawkach miejskich w Sławnie zorganizowano zawody wędkarskie spławikowo - gruntowe dla dzieci i młodzieży w ramach Grand Prix o Puchar Burmistrza Miasta Sławno. Stawki miejskie to bardzo fajne miejsce dla takiej rywalizacji. Tu chętnie także łowią wędkarze dorośli, którzy zaznaczali, że w niedzielne przedpołudnie nie biorą udziału w zawodach.

W Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach odbyło się wyjątkowe wydarzenie kulinarno-kulturalne: Święto Ryby 2023!

Organizatorzy zaprosili gości do degustacji zupy rybnej przygotowanej w MEGA GARZE, pod okiem kucharza Krzysztofa Górskiego z Teatru Kulinarnego.