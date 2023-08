Prasówka tygodniowa z 27.08.2023 w Darłowie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przegląd tygodnia: Darłowo, 27.08.2023. 20.08 - 26.08.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Mistrzostwa świata w lekkoatletyce w Budapeszcie rozgrywane są w sierpniu 2023 r. W reprezentacji na tę imprezę Polski znalazły się 34 zawodniczki. Zobacz, kogo będzie można oglądać w akcji. Nasze lekkoatletki prezentują na Instagramie swoje wysportowane ciała.

Urząd Morski w Szczecinie zlecił pogłębienie toru wodnego portu Darłowo. Prace już trwają i ich koszt to około 1,58 mln zł. Zakończenie robót w listopadzie 2023 roku. I są to bardzo dobre informacje dla statków, które wpływają do darłowskiego portu.