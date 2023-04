Prasówka tygodniowa z 23.04.2023 w Darłowie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Strażacy ze Sławna informuję, że w Janiewicach (gm. Sławno) doszło do groźnego urazu ręki u kobiety, która łupała drewno przy pomocy mechanicznej maszyny. Do zdarzenia doszło w piątek - 21.04.2023 r. popołudniu.

Marynarka damska miała już w swojej modowej historii wiele odsłon. Teraz sprawdza się w kolejnym wydaniu, które pokochały gwiazdy. Anna Lewandowska, Małgorzata Kożuchowska, Katarzyna Cichopek, Ida Nowakowska, Małgorzata Socha... można by tak wymieniać bez końca, bo ten hit zyskał ogromną popularność. Co to takiego?