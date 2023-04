Prasówka 9.04.2023 z całego tygodnia w Darłowie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Darłowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 2.04 a 8.04.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kupił gazetę z 1933 roku wydaną w Darłowie. Zdjęcia”?

Przegląd tygodnia: Darłowo, 9.04.2023. 2.04 - 8.04.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Kupił gazetę z 1933 roku wydaną w Darłowie. Zdjęcia Kolekcjoner z gminy Darłowo kupił unikat - gazetę darłowską z 1933 roku. Gazeta jest w śwetnym stanie zachowania i możecie ją zobaczyć na zdjęciach. 📢 Wielkanoc 2023. Święcenie pokarmów w Sławnie, Darłowie, gm. Sławno w Wielką Sobotę. Zdjęcia Wielkanoc 2023 w Sławnie i Darłowie. W Wielką Sobotę święcenie pokarmów w kościołach. Czytaj więcej niżej: 📢 Oto koszty budowy domu 151-metrowego wiosną 2023 r. Na jakie wydatki trzeba się przygotować? Na jakie koszty budowy domu trzeba się obecnie przygotować? Eksperci Extradom.pl przeanalizowali to na przykładzie 151-metrowego domu jednorodzinnego z bloczków silikatowych. Dobra wiadomość jest taka, że po zeszłorocznej drożyźnie wreszcie ustabilizowały się koszty materiałów budowlanych i robocizny.

Tygodniowa prasówka 9.04.2023: 2.04-8.04.2023 Darłowo: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Darłowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Przepyszne przekąski na Wielkanoc. Poznaj 12 przepisów na wyjątkowe potrawy. Będą hitem wśród zaproszonych gości Zastanawiasz się czym zaskoczyć gości na święta wielkanocne? Szukasz pomysłu na szybkie przekąski na Wielkanoc? Zebraliśmy dla ciebie najlepsze pomysły na takie pyszne potrawy. To m.in. wiosenne roladki, rolmposy, błyskawiczny pasztet, a także rewelacyjna pierzeń rzymska z jajkiem podawana na zimno. Przekonaj się, jakie są wyśmienite i proste do przygotowania. Zobacz 12 najlepszych przepisów na przekąski na Wielkanoc.

📢 Po kradzieży remiza OSP - w gm. Darłowo - wraca do "życia" i działalności. Zdjęcia To była bezczelna i bezmyślna kradzież uderzająca w OSP Bukowo Morskie. Na początku lutego tego roku ograbiono remizę strażacką w gm. Darłowo. Teraz jednostka OSP na nowo zostaje wprowadzona do - jak mówią strażacy - podziału bojowego. Czyli może ratować ludzkie życie i mienie. To dzięki wsparciu Pawła Szefernakera, sekretarza stanu w MSWiA i pomocy samorządu - gminy Darłowo. 📢 Unikaty z gm. Darłowo i Darłowa z lat: 1928 - 1930. Zdjęcia Tadeusz Konieczny, pasjonat historii ze Starego Jarosławia z gminy Darłowo pokazał NAM niezwykłą serię zdjęć, która do niego trafiła. Są to fotografie wsi z gminy Darłowo i także miasta Darłowo. Tu m.in. na odwrocie fotografii jest data- 1930 r.

📢 Co znajdują w przesyłkach pocztowych, w naszym województwie? Nielegalne... Zdjęcia W I kwartale br. zachodniopomorska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) skontrolowała prawie 2,6 tys. przesyłek przychodzących do Polski z państw trzecich i wysyłanych do państw spoza Unii Europejskiej. Efekt? KAS zatrzymała nielegalne produkty w przesyłkach pocztowych o wartości prawie 120 tys. zł. Zatrzymaliśmy m.in. pseudoleki, narkotyki, podrabianą odzież. Na zdjęciach zobaczcie m.in., jakie patenty mają osoby, które próbują przechytrzyć KAS oraz, co chcą nielegalnie przesłać. 📢 Tak mieszka Wiktoria Gąsiewska. Zobacz luksusowy dom celebrytki. Tak modnie aktorka urządziła wnętrza w stolicy Wiktoria Gąsiewska to aktorka i prezenterka telewizyjna, która stała się rozpoznawalna za sprawą roli Agaty w popularnym serialu „Rodzinka.pl”. Celebrytka ceni sobie komfort i przestrzeń, dlatego zamieszkała w piętrowej willi w sercu stolicy. Zaglądamy do przytulnego domu Wiktorii Gąsiewskiej i sprawdzamy, w jakich wnętrzach żyje na co dzień influencerka.

📢 Ołena Zełenska w Polsce. Pierwsza dama Ukrainy pojawiła się w bordowej stylizacji. A jak zaprezentowała się Agata Kornhauser-Duda? Do Polski przyjechała Ołena Zełenska wraz ze swoim mężem. Ich oficjalna wizyta rozpoczęła się od przywitania przed Pałacem Prezydenckim. Pierwsza dama Ukrainy postawiła na bardzo modny kolor swojej stylizacji. Zobacz również, jak wygląda Agata Kornhauser-Duda. Obie panie zaprezentowały się niezwykle elegancko. 📢 Sreberka z Darłowa podczas Mistrzostw Świata Masters w Toruniu. Zdjęcia, wyniki Trójka lekkoatletów z Darłowa [Jan Rybarczyk, Kamila Łagutko i Maciej Rudnikowski] wystartowało w Lekkoatletycznych Mistrzostwach Świata Mastersów. Jak sobie poradzili? 📢 Marsz Papieski w Darłowie. Wierni przeszli ulicami. Zdjęcia, wideo - 02.04.2023 W nadmorskim Darłowie zorganizowano Marsz Papieski. Wierni zebrali się przed Kościołem Św. Jerzego i tutaj modlili się za Ojca Świętego oraz w - jak mówił o. Wiesław Przybysz, proboszcz mariackiej parafii - obronie Papieża Polaka. Następnie zaśpiewano "Barkę" i Wierni przeszli w marszu przez centrum Darłowa na plac im. Tadeusza Kościuszki. Tu był finał marszu i poświęcenie palm wielkanocnych.

📢 Finał Marszu Papieskiego w Darłowie w obronie Ojca Świętego. Zdjęcia, wideo. Cz. 2 Wierni przeszli w Marszu Papieskim od Kościoła pw. św. Jerzego po przez rondo ulicą Marii Curie - Skłodowskiej w stronę placu Tadeusza Kościuszki w Darłowie. Tutaj był finał Marszu Papieskiego w 18 rocznicę śmierci Papieża Polaka. Zobaczcie zdjęcia z tego wydarzenia. 📢 Niedziela Palmowa 2023 w Darłowie. Wierni przeszli w Procesji Palmowej. Zdjęcia Wierni w Darłowie weszli do Kościoła Mariackiego z palmami. To czytelne nawiązanie do tego, jak Jezus Chrystus wjechał do Jerozolimy. Wcześniej ojciec Wiesław Przybysz poświęcił na placu Tadeusza Kościuszki przed ratuszem palmy wielkanocne.

