Prasówka 12.11.2023 z całego tygodnia w Darłowie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Zapraszamy na imprezy i uroczystości z okazji Święta Niepodległości -11.11.2023 r.. Zapraszamy do Sławna i Darłowa. Poniżej przygotowaliśmy poradnik - co, gdzie, kiedy i o, której godzinie. Polecamy.

Trwa budowa ekspresowej drogi S6 w powiecie sławieńskim (woj. zachodniopomorskie) i na terenie pobliskiego województwa pomorskiego. W tym pierwszym bardzo trudny odcinek do pokonania jest w okolicy wsi Pomiłowo (gm. Sławno) i tu powstaje potężna estakada. Zobaczcie to na zdjęciach.

Co się wydarzy w 148. odcinku tureckiego serialu „Dziedzictwo”? Kiraz namawia Czarną na plan, jak dać wszystkim nauczkę, zaś Seher i Yaman oswajają się z myślą o ślubie. Dziewczyna nie wyobraża sobie wspólnej sypialni! Prawdziwym zagrożeniem jest jednak Zuhal, która znajduje okazję by użyć trucizny... Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 148. odcinku serialu „Emanet”.

Listopad przynosi ze sobą wiele, w tym także tak pozytywne rzeczy, jak nowe filmy i seriale. Dotyczy to również serwisów streamingowych, w tym popularnego w Polsce Disney Plus. Co nowego pojawi się w ofercie platformy w listopadzie? Jest coś dla fanów Keanu Reevesa, piłki nożnej, akcji i tajemnic, a nawet konkretnie dla miłośników filmu „Australia”. Przekonajcie się sami i zobaczcie ofertę Disney Plus na listopad 2023.