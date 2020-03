Powiat sławieński. Sklepy i apteki, jak działają?

W Darłowie „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Kotwica” w Darłowie, poinformowała, że sklepy przemysłowe w dni powszednie będą otwarte od godz. 10:00 do 16:00, w sobotę od 10:00 do 14:00. Sklep mięsny będzie otwarty od 8:00 do 17:00 w dni powszednie, a w sobotę od 8:00 do 13:00. Wszystkie sklepy znajdują się przy ul. Powstańców Warszawskich w Darłowie.

W związku ze stanem zagrożenia „Społem” w Sławnie informuje, że wszystkie placówki będą czynne do godz. 18:00. Jednocześnie sieć sklepów apeluje o to, żeby w budynku przebywała określona liczby osób. Przykładem jest sklep Lux przy placu Wyszyńskiego (maksymalnie 20 osób), sklep przy ul. Sempołowskiej (max. 10 osób), sklep przy ul. Prusa (max. 10 osób). W sklepach przy ul. Powstańców Warszawskich, Koszalińskiej, Kossaka i Jedności Narodowej mogą być maksymalnie 4 osoby. Sklepy proszą o zachowanie maksymalnej odległości (1 - 1,5 metra od siebie), stojąc w kolejce do kasy. Mieszkańcy proszeni są też o dokonywanie płatności za pomocą karty płatniczej (jeśli to możliwe). Wprowadzone zmiany mają służyć bezpieczeństwu zarówno klientów, jak i pracowników sklepów.