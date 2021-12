Ponad 40 pacjentów z covidem w szpitalu w Sławnie. Sytuacja jest bardzo trudna

Tylko w środę (8 grudnia) potwierdzono w powiecie sławieńskim 17 kolejnych zakażeń koronawirusem. Zanotowano też dwa przypadki śmiertelne. Ponad 700 osób przebywa obecnie na kwarantannie.

Niestety, czwarta fala epidemii jest obecnie najprawdopodobniej w kulminacyjnym punkcie, co potwierdzają dane ze sławieńskiego szpitala. W ostatnich tygodniach powiększony został tam oddział covidowy. Dostępnych jest już tam 45 łóżek dla pacjentów chorych na covid-19, z czego 44 w miniony wtorek było zajętych. Jak powiedział naszej redakcji dyrektor lecznicy, cały czas na oddział trafiają nowe osoby, które wymagają specjalistycznego leczenia. Są też kolejne wypisy ze szpitala.

- Jest trochę więcej pacjentów w ciężkim stanie. Pytanie, czy jest to okresowe, czy może jest to efekt tej fali. Dominują jednak osoby, które nie są zaszczepione. Liczne są przypadki osób w wieku 30 lub 40 lat. To jest tak naprawdę przerażające - mówi nam dyrektor Tomasz Walasek. Coraz częściej pojawiają się też zgony pacjentów, których stan się załamuje.