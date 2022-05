I Mistrzostwa Darłowa na Skateparku. Będą koncerty, cenne nagrody i rywalizacja

Zawodnicy zmierzą się w 4 kategoriach wiekowych w formule open (bez podziału na rodzaj sprzętu do jazdy).

Kategorie wiekowe:

- do lat 8

- od lat 8 do 12 lat

- od lat 12 do 16 lat

- powyżej 16 lat

Wartość nagród rzeczowych to blisko 5000 zł brutto. Uczestnicy i zawodnicy zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem (w regulaminie znajdują się szczegółowe informacje). Regulamin

Szczegółowy program na 21 maja 2022 r. sobota:

Skatepark - Wyspa Łososiowa - Darłowo (Marii Curie-Skłodowskiej 32).

godz. 11.00-12.00 - zapisy zawodników w biurze zawodów przy skateparku

godz. 12.00 - start mistrzostw (zaczynając od najmłodszej kategorii wiekowej)

ok. godz. 14.00 - 14.30 - koncerty: TONY YORU oraz WIATR

Tony Yoru to polski wokalista, który w 2021 roku zadebiutował swoim albumem pt. „Zorze” wydanym nakładem Fresh’n’Dope. Singiel o tym samym tytule szybko zyskał uznanie słuchaczy. Artysta ma na swoim koncie kolaboracje z takimi wykonawcami jak: Tede, Wac Toja, Bonson, Gedz, czy Tymek. 12 maja wyszedł nowy singiel Tony Yoru – „Złe nawyki”. To zapowiedź nowej płyty „Error” i nowej odsłony artysty. Krążek ukaże się pod szyldem wydawnictwa Agora Muzyka.