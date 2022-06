Czerwiec w Darłowie. Zapraszają na Miejski Dzień Dziecka i Mistrzostwa na Skateparku

- Królować będą rolki, hulajnogi i deskorolki. Na uczestników czekają cenne nagrody, a wszystkiemu przyświecać będzie duch zdrowej rywalizacji. Zawodnicy zmierzą się w 4 kategoriach wiekowych w formule open (bez podziału na rodzaj sprzętu do jazdy). Także to będzie dosłowne starcie pomiędzy rolkami, deskorolkami, a hulajnogami. Kto otrzyma miano darłowskiego Tony'ego Hawka? Zapraszamy! - zachęca Daniel Frącz z biura burmistrza Darłowa.

Od godz. 11.00 zapisy zawodników w biurze zawodów przy skateparku, o godz. 12.00 start mistrzostw (zaczynając od najmłodszej kategorii wiekowej). Obowiązujące kat. wiekowe: do lat 8, od lat 8 do 12 lat, od lat 12 do 16 lat, powyżej 16 lat. Wartość nagród rzeczowych to blisko 5000 zł brutto.

I Mistrzostwa Darłowa na Skateparku są sfinansowane z projektu Budżetu Obywatelskiego Miasta Darłowo

Wartość projektu to 10 tys. złotych, a autorem jest Daniel Frącz.