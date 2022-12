Uroczyście odsłonili rzeźbę bicykla w Darłowie. Jest też jamnik i kapelusz [zdjęcia]

– Projekt miał duże poparcie wśród mieszkańców. Myślę, że to sympatia dla pani radnej, ale przede wszystkim darłowianie chcą, żeby nasza przestrzeń publiczna stała się bardziej ciekawa. Takie projekty im się po prostu podobają – mówił Arkadiusz Klimowicz, burmistrz Darłowa.

Na pomysł stworzenia takiej rzeźby wpadła Krystyna Różańska – radna Rady Miejskiej w Darłowie, która zgłosiła projekt do budżetu obywatelskiego na 2022 rok. Inicjatywa zdobyła ogromne uznanie mieszkańców i w tym roku została dokonana. Pani Krystyna Różańska ma na swoim koncie wiele innych ciekawych inicjatyw. Dzięki niej powstała m.in. Ławeczka Leopolda Tyrmanda.

Rzeźbę bicykla oraz jamnika i kapelusz wykonała polska rzeźbiarka Dorota Dziekiewicz-Pilich. To ona wykonała również rzeźby na turystycznym szlaku “Śladami bohaterów Tyrmanda” w Darłowie.

- W Darłowie jest klub kolarski, są też piękne ścieżki rowerowe. Być może uda się kiedyś zorganizować "Święto rowerów". Powstała rzeźba jest inicjatywą dla promocji naszego miasta. Dla mnie zawsze najważniejsze jest to, żeby Darłowo było upiększane i miało atrakcje związane z najnowszą historią i jednocześnie dopasowane do przeszłości. Bicykl to rower retro, jest też jamnik - szeryf pilnujący bicykla i melonik, który spadł z głowy cykliście - mówi nam Krystyna Różańska.