Zamknięte tymczasowe targowisko przy ul. Chopina w Darłowie

Epidemia: Raport minuta po minucie 21 marca 2020

Raport 21 marca 2020: Już 439 osób zachorowało w Polsce na koronawirusa. Pięć z nich zmarło. Rząd zdecydował o zamknięciu szkół do Świąt Wielkanocnych. Na terenie Polski wprowadzono stan epidemii. - To trudna decyzja, ale ważna, żeby nie doszło do dalszego rozprzestrzeniania koro...