Zamek w Darłowie od środy znowu dostępny. Zwiedzanie wyłącznie indywidualne

- Możliwość wznowienia działalności muzeum dało nam wydane w dniu 2 maja rozporządzenie Rady Ministrów, które zniosło zakaz wstępu do jego siedziby. Przez ostatnie dni pracownicy zamku i starostwa pracowali nad nowym, dostosowanym do „koronawirusowej” rzeczywistości regulaminem, dającym możliwość zachowania bezpieczeństwa dla zwiedzających i pracowników. Odbyły się konsultacje z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną. Po wprowadzeniu szeregu zmian i nowych regulacji jesteśmy gotowi, oczywiście w ograniczonej formule, na zwiedzających – mówi Wojciech Wiśniowski starosta sławieński.

Otwarcie już w środę (13 maja). Jeśli wybierzemy się do muzeum, to trzeba pamiętać o kilku zasadach: ważna jest mniejsza liczba zwiedzających, którzy jednocześnie będą mogli przebywać na terenie placówki oraz zachowanie wyznaczonych tras zwiedzania. Zwiedzanie Zamku Książąt Pomorskich - Muzeum w Darłowie do czasu odwołania epidemii Covid-19 odbywać się będzie jedynie: w środy, czwartki, piątki, soboty i niedziele, w godzinach od 10 do 16. W poniedziałek i wtorek muzeum będzie nieczynne.

Ważne zasady

Muzeum w czasie epidemii można zwiedzać wyłącznie indywidualnie. Warunkiem wstępu do muzeum oprócz biletu jest przestrzeganie następujących zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego: