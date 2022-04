Dni Darłowa 2022. W programie koncerty, pchli targ i Mistrzostwa Darłowa na Wyspie Łososiowej

19 maja, czwartek

Już na początku Dni Darłowa 2022 nie zabraknie ciekawych spotkań, w tym m.in. z Hermanem Lindqvistem na temat historii Króla Eryka. Zaplanowano promocję książki pt. „Przez Bałtyk. 1000 lat polsko – szwedzkich wojen i miłości”. Spotkanie odbędzie się w sali Króla Eryka - Zamek Książąt Pomorskich o godz. 17:00.

20 maja, piątek

O godz. 10:00 Inauguracja Literackiego Szlaku Leopolda Tyrmanda na rynku miejskim. - Przejdziemy trasą bohaterów i sprawdzimy, czy to było „Naprawdę wczoraj” co mogło łączyć aktorów filmu, postaci z powieści i mieszkańców Darłowa. Czy był to tylko wiosenny wiatr czy może coś więcej? - zachęca Magda Burduk, dyrektor Darłowskiego Ośrodka Kultury.

godz. 12:00 II Nadmorskie Dyktando (rynek miejski).

godz. 17:00 Urodzinowe Granie: koncert MITRA

godz. 18:00 Urodzinowe Granie: ESKAUBEI & TOMEK NOWAK QUARTET