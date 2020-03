Wspomnienie Eugenii Huzarek z Darłowa. Ostatnie pożegnanie w piątek

- Eugenia Huzarek z domu Marchewka urodziła się we wsi Lipniki w pobliżu Ostrołęki na Kurpiach. Maturę zdała w Wejherowie w 1953 r. W latach 1954 – 1957 studiowała polonistykę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku. Jako mgr filologii polskiej z dniem 1 września 1957 rozpoczęła pracę na Ziemiach Odzyskanych w Liceum Ogólnokształcącym w Darłowie. Dyrektorem szkoły był wtedy Gustaw Andrzej Cichocki. Początkowo zamieszkała w budynku Liceum. Młoda absolwentka filologii polskiej i przystojny nauczyciel fizyki Stanisław Huzarek po raz pierwszy spotkali się w pokoju nauczycielskim ówczesnej jedenastolatki. Ten pokój nauczycielski pełnił bardzo ważną rolę w życiu obojga pedagogów. To on przejął rolę swatki i przyczynił się do bliższego poznania obojga pedagogów. Ślub kościelny wzięli 15 listopada 1958 r. w Stegnie, a 4 lipca 1959 r. powiedzieli sakramentalne tak przed urzędnikiem stanu cywilnego w Darłowie. - pisze Leszek Walkiewicz, rzecznik prasowy darłowskiego ratusza.